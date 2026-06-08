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Thời sự

Bảo đảm nơi an cư cho hàng chục ngàn hộ dân

Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN

Giai đoạn 2026-2030, TP Đồng Nai xây dựng hơn 70 khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án

Thông tin từ UBND TP Đồng Nai cho hay thành phố đã cơ bản hoàn tất các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực khởi công 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: cầu Mã Đà, đường Vành đai 4 TP HCM, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và các tuyến đường 770B, 769, 773.

Bảo đảm nơi an cư cho hàng chục ngàn hộ dân - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khảo sát Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Đồng Nai

Nơi tái định cư phải có trước

Để phục vụ việc triển khai những dự án trọng điểm nêu trên, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng nhanh nhiều khu tái định cư. Mục tiêu là đến cuối năm 2026, hàng ngàn lô đất tái định cư được bàn giao, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

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Vị trí khu tái định cư Tam Phước với gần 1.300 lô đất phục vụ người dân nhường đất thực hiện dự án

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai là chủ đầu tư 5 dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Trong đó, khu tái định cư Tam Phước (phường Tam Phước) thi công đạt gần 40% khối lượng công việc, dự kiến cuối tháng 6 này sẽ bàn giao gần 460 lô đất và đến cuối quý III/2026 bàn giao khoảng 1.000 lô. Dự án khu tái định cư Phước Tân (diện tích gần 50 ha, phường Phước Tân) đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến cuối tháng 6 bàn giao 150 lô đất và đến cuối năm 2026 bàn giao khoảng 1.000 lô…

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai còn triển khai thủ tục để sớm khởi công xây dựng hạ tầng 3 khu tái định cư còn lại. Đến nay, khu tái định cư Dầu Giây (phường Dầu Giây) đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; khu tái định cư Bàu Sen (phường Xuân Lập) đang thực hiện thẩm định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và đề xuất chủ trương đầu tư; còn khu tái định cư Xuân Hòa (xã Xuân Hòa) đang được rà soát hiện trạng khu đất, cập nhật các nội dung phục vụ việc chuẩn bị đầu tư.

Hạn chế xáo trộn đời sống người dân

Một dự án dài hơi mà TP Đồng Nai chú trọng là hơn 80 km đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn, trải dài trên 12 phường, xã. Theo quy hoạch, dự án bố trí một ga hành khách trong khu vực Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và một trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại xã Xuân Đường.

Với dự án này, TP Đồng Nai dự kiến thu hồi 536 ha đất, ảnh hưởng gần 500 hộ dân, trong đó 496 hộ phải bố trí tái định cư. Địa phương cho biết đã chủ động chuẩn bị quỹ đất từ sớm nhằm hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Theo đó, khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng dự án đã có sẵn 152 lô tái định cư, cùng khoảng 80 lô ở các địa bàn lân cận, nâng tổng quỹ đất sẵn sàng bố trí lên 232 lô. Chính quyền các xã, phường như Xuân Quế, Bình Minh, Long Thành đã quy hoạch và đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cũng như hàng loạt tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 - TP HCM.

Riêng khu vực Nhơn Trạch, người dân dự kiến được sắp xếp bố trí tại những khu tái định cư ở xã Phước An và xã Đại Phước. Đối với nhu cầu còn thiếu, thành phố đề xuất bổ sung tại hai khu tái định cư Xuân Hiệp và Xuân Quế, với quy mô lần lượt khoảng 33 ha và 25 ha.

Về tổng thể, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai ấn định kế hoạch triển khai hàng trăm dự án. Để đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, thành phố sẽ xây dựng hơn 70 khu tái định cư, mỗi khu diện tích 20-50 ha, trung bình mỗi lô đất rộng 100 m2. Các khu tái định cư sẽ có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, chợ..., tạo điều kiện để người dân được hưởng tiện ích tốt hơn nơi ở cũ. 

Ông Bùi Hoàng Nghĩa, đại diện nhà thầu thi công khu tái định cư Tam Phước, thông tin dự án này diện tích hơn 30 ha, có thể bố trí gần 1.300 lô đất ở liền kề. Hiện tại, nhà thầu huy động gần 200 nhân lực, cùng máy móc, phương tiện đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật như đường, hệ thống thoát nước; phấn đấu xây dựng xong khu tái định cư này trong năm 2026.


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