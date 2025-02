Bảo đảm tuyệt đối an ninh Đại hội Đảng các cấp

Chiều 11-2 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tại Việt Nam năm 2025. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành phố.



Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước ta, năm tập trung hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, như: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tóm tắt báo cáo trung tâm và phát biểu thảo luận của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị, trọng tâm là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự và kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị có ý nghĩa chính trị, lịch sử, ngoại giao quan trọng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, vươn mình của dân tộc. Mục tiêu, yêu cầu cao nhất đề ra là "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động của sự kiện, hội nghị, mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động của người dân, khách quốc tế tham dự, phục vụ đắc lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội".

Đối với các sự kiện, Hội nghị trước mắt trong tháng 4, 5 (Hội nghị quốc tế P4G lần thứ 4, Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025), Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bố trí, phân công lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, triển khai ở cấp độ cao nhất, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, chỉ huy cụ thể, phân định rõ nhiệm vụ đơn vị chủ trì, phối hợp, gắn trách nhiệm của từng Tổ công tác và chỉ huy tại từng mục tiêu. Rà soát, đánh giá tổng thể thực lực về lực lượng, phương tiện hiện có, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công 3 sự kiện mở đầu của năm 2025.

Đối với 5 sự kiện, hội nghị kéo dài trong năm 2025 (Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...), Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, dự kiến các phần việc cụ thể, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả"; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, tình hình, nhất là sự điều chỉnh, thay đổi về nội dung, chương trình, kịch bản sự kiện, hội nghị để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự sát thực tế.

Phát huy vai trò công tác công an để có đóng góp tích cực đối với nội dung, chương trình các sự kiện, hội nghị, nhất là hội nghị quốc tế. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở (cả thực địa và không gian mạng), chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, vô hiệu hóa mọi âm mưu, ý đồ lợi dụng các sự kiện, hội nghị để hoạt động chống phá, loại bỏ triệt để các cơ sở, điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin liên quan các sự kiện, hội nghị với Bộ Công an để triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự.