AI 365

Bảo đảm ứng dụng số vận hành 24/7

Hoài Xuân

Việc cung cấp nhiều tùy chọn để người dân thực hiện thủ tục hành chính, trong đó ưu tiên qua các ứng dụng số, là giải pháp hợp lý, phù hợp thực tiễn hiện nay

Việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời hợp nhất nhiều đơn vị hành chính thành đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn nhiều, vừa là cơ hội vừa là thách thức trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Mới đây, chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đã được triển khai, nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Một số địa phương yêu cầu người dân phải trực tiếp đến trụ sở nộp bản sao giấy tờ chủ quyền. Ở nơi khác, người dân có thể nộp qua tổ dân phố, khu phố. Có thêm một tùy chọn mà nhiều người mong đợi khi Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua ứng dụng VNeID.

Việc cung cấp nhiều tùy chọn để người dân thực hiện thủ tục hành chính, trong đó ưu tiên qua các ứng dụng số, là giải pháp hợp lý, phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay. Hiện nay, ngoài mô hình tổ công nghệ cộng đồng, nhiều địa phương còn thành lập thêm các tổ "bình dân học vụ số" ở tận cơ sở. Các địa phương cần khai thác hiệu quả vai trò của các tổ này khi cần triển khai công tác quản lý nhà nước trên môi trường số. Họ chính là những người có thể tiếp cận tới người dân ở các vùng hẻo lánh và những nhóm yếu thế về công nghệ.

Tuy nhiên, để triển khai chính quyền số hiệu quả, các ứng dụng số phải thực sự là công cụ đầu cuối, hoạt động như "một cửa số" trực tiếp tương tác với người dân, giúp họ thực hiện thủ tục nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Các ứng dụng này cần phải được bảo đảm hoạt động thông suốt 24/7, đặc biệt hạn chế tối đa tình trạng quá tải. Đồng thời, các ứng dụng số - kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia hay chuyên ngành - phải được cập nhật thông tin, dữ liệu mới; nếu không thể theo thời gian thực thì cũng phải sớm nhất có thể.

Cũng cần tập trung giải quyết tình trạng chậm cập nhật dữ liệu và quá tải trên nền tảng VNeID. Có thể xem xét nghiên cứu giải pháp tách riêng phần đăng nhập VNeID và xuất trình ví giấy tờ khỏi các tiện ích khác để tăng hiệu quả và ổn định hệ thống.

