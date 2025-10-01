Bão đi qua, xót xa ở lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Bão đi qua, xót xa ở lại

Bài và ảnh: VĨNH GIA

Hà Tĩnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), với 1 người tử vong, 15 người bị thương, 78.842 ngôi nhà hư hỏng...

"Lúc đó tôi đang đi trực bão, nghe vợ gọi điện nói "nhà sập rồi!", chạy về đến nơi thì như chết lặng, cả ngôi nhà trong phút chốc trở thành đống đổ nát" - anh Lê Văn Nam (SN 1986, ngụ thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh), nói trong xót xa.

Cả làng tan hoang

Sáng 30-9, có mặt tại thôn Hữu Ninh, phóng viên ghi nhận gần như 100% ngôi nhà của người dân thôn này đều bị bão số 10 làm hư hỏng.

Đang dọn những gì còn sót lại trong ngôi nhà cấp 4 vừa đổ sập hoàn toàn, Lê Văn Nam cho hay anh đang làm trung đội trưởng trung đội Dân quân tự vệ xã Mai Phụ, nên hôm bão số 10 đổ bộ làm sập nhà, Nam đang phải đi trực bão.

Bão đi qua, xót xa ở lại - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Nam thất thần trước những gì còn lại của ngôi nhà bị bão số 10 làm đổ sập hoàn toàn

"Lúc đang làm nhiệm vụ trực bão, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng vợ tôi vừa khóc vừa nói trong hoảng loạn về việc nhà sập. Ngay lập tức tôi chạy về thì trước mắt là cảnh tượng đổ nát, may mắn là vợ con chỉ bị thương nhẹ" - Nam nói.

Cũng theo Nam, ngôi nhà trên được vợ chồng anh xây vào năm 2023 từ vay ngân hàng 300 triệu đồng và tiền tích cóp riêng.

"Giờ nhà sập, toàn bộ tài sản như hàng hóa, tivi, tủ lạnh, xe máy, sách vở, đồ dùng học tập của 3 đứa con đều bị hư hỏng, mà nợ thì vẫn còn đó. Vợ chồng tôi chẳng biết làm lại từ đâu anh ạ. Mất sạch rồi, thương vợ và các con giờ không còn nhà để ở thôi" - vừa nói chỉ tay vào chỗ vợ con nằm ngủ và thoát nạn trong gang tấc, Nam buồn bã cho biết.

Đang phụ giúp con trai dọn dẹp đống đổ nát, bà Phan Thị Kiệm (SN 1960, mẹ anh Nam) không kìm được nước mắt khi chứng kiến toàn bộ tài sản dành dụm của con bị bão "xóa sổ" chỉ sau một đêm.

"Tuổi già, sức yếu, của nả chẳng có gì nên muốn giúp con mà không biết giúp thế nào. Giờ tôi cũng chỉ mong các cấp chính quyền có phương án hỗ trợ con cháu tôi qua cơn hoạn nạn này" - gạt vội dòng nước mắt lăn trên gò má sạm đen, bà Kiệm nghẹn ngào nói.

Cũng theo bà Kiệm, vụ sập nhà đã làm đứa cháu nội thứ 2 của bà bị thương, phải nhập viện điều trị.

Mong sớm được hỗ trợ

Cách nhà anh Nam không xa, nhà bà Lê Thị Dũng (SN 1962, ngụ thôn Hữu Ninh) cũng bị bão số 10 làm tốc mái.

Chưa hết bàng hoàng, bà Dũng cho hay nay là lần đầu trong đời bà chứng kiến cơn bão kinh hoàng như thế.

"Gió rít lên từng hồi, rồi bất ngờ nghe một tiếng "rầm", toàn bộ mái nhà bị bão thổi bay. Lúc đó bà cùng chồng và 2 con trai tật nguyền chỉ còn biết nép người vào một góc nhà rồi cầu mong bão nhanh tan và trời mau sáng" - bà Dũng nhớ lại.

Cũng theo bà Dũng, đó có thể là đêm dài nhất trong cuộc đời bà, sau hơn 8 giờ bão quần thảo trên địa bàn thì cũng chừng đó thời gian gia đình bà ngồi trong bóng tối dưới làn mưa xối xả "nín thở" chờ cuồng phong đi qua.

Ngồi nhặt rau muống để chuẩn bị bữa trưa, bà Lê Thị Niêm (SN 1965, ngụ thôn Hữu Ninh), cho biết trước khi bão vào, bà được chính quyền động viên di dời sang nhà hàng xóm để trú, còn chồng bà ở lại nhà một mình trông coi nhà cửa.

"Ngồi nghe gió rít trong đêm tối mịt mùng mà lòng tôi như lửa đốt, sợ nhà sập thì chồng sẽ gặp nguy hiểm. May mà ông ấy an toàn tính mạng" - bà Niêm kể. Bão tan, nhà bà Niêm hư hại nặng, tuổi già sức yếu, ông bà chỉ còn mong được chính quyền hỗ trợ để sửa nhà.

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho biết: "Toàn xã có 6.331 nhà bị hư hỏng. Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi, trao cho gia đình anh Lê Văn Nam số tiền 10 triệu đồng để ổn định cuộc sống bước đầu".

Chính quyền địa phương đang lập danh sách hộ dân bị thiệt hại để trình lên tỉnh. Ngoài ra, xã cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để có thêm nguồn kinh phí giúp người dân bị thiệt hại trong bão số 10 vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính đến chiều 30-9, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nhất tại các xã: Mai Phụ, Bắc Hồng Lĩnh, Gia Hanh, Can Lộc, Thiên Cầm... Ngoài ra, bão làm đổ ngã 1.552 ha hoa màu, 364 ha thủy sản bị ngập, hàng ngàn gia cầm chết; 427 điểm trường, 54 cơ sở y tế và hàng loạt tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Toàn tỉnh có 2.012 cột điện bị gãy, đổ, gây mất điện diện rộng từ đêm 28-9; các nhà máy cấp nước sạch tạm ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp cũng bị thiệt hại.

Công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão số 10 đang được cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh dốc toàn lực triển khai.

Bão đi qua, xót xa ở lại - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo