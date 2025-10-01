Bão đi qua, xót xa ở lại

"Lúc đó tôi đang đi trực bão, nghe vợ gọi điện nói "nhà sập rồi!", chạy về đến nơi thì như chết lặng, cả ngôi nhà trong phút chốc trở thành đống đổ nát" - anh Lê Văn Nam (SN 1986, ngụ thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh), nói trong xót xa.

Cả làng tan hoang

Sáng 30-9, có mặt tại thôn Hữu Ninh, phóng viên ghi nhận gần như 100% ngôi nhà của người dân thôn này đều bị bão số 10 làm hư hỏng.

Đang dọn những gì còn sót lại trong ngôi nhà cấp 4 vừa đổ sập hoàn toàn, Lê Văn Nam cho hay anh đang làm trung đội trưởng trung đội Dân quân tự vệ xã Mai Phụ, nên hôm bão số 10 đổ bộ làm sập nhà, Nam đang phải đi trực bão.

Anh Lê Văn Nam thất thần trước những gì còn lại của ngôi nhà bị bão số 10 làm đổ sập hoàn toàn

"Lúc đang làm nhiệm vụ trực bão, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng vợ tôi vừa khóc vừa nói trong hoảng loạn về việc nhà sập. Ngay lập tức tôi chạy về thì trước mắt là cảnh tượng đổ nát, may mắn là vợ con chỉ bị thương nhẹ" - Nam nói.

Cũng theo Nam, ngôi nhà trên được vợ chồng anh xây vào năm 2023 từ vay ngân hàng 300 triệu đồng và tiền tích cóp riêng.

"Giờ nhà sập, toàn bộ tài sản như hàng hóa, tivi, tủ lạnh, xe máy, sách vở, đồ dùng học tập của 3 đứa con đều bị hư hỏng, mà nợ thì vẫn còn đó. Vợ chồng tôi chẳng biết làm lại từ đâu anh ạ. Mất sạch rồi, thương vợ và các con giờ không còn nhà để ở thôi" - vừa nói chỉ tay vào chỗ vợ con nằm ngủ và thoát nạn trong gang tấc, Nam buồn bã cho biết.

Đang phụ giúp con trai dọn dẹp đống đổ nát, bà Phan Thị Kiệm (SN 1960, mẹ anh Nam) không kìm được nước mắt khi chứng kiến toàn bộ tài sản dành dụm của con bị bão "xóa sổ" chỉ sau một đêm.

"Tuổi già, sức yếu, của nả chẳng có gì nên muốn giúp con mà không biết giúp thế nào. Giờ tôi cũng chỉ mong các cấp chính quyền có phương án hỗ trợ con cháu tôi qua cơn hoạn nạn này" - gạt vội dòng nước mắt lăn trên gò má sạm đen, bà Kiệm nghẹn ngào nói.

Cũng theo bà Kiệm, vụ sập nhà đã làm đứa cháu nội thứ 2 của bà bị thương, phải nhập viện điều trị.

Mong sớm được hỗ trợ

Cách nhà anh Nam không xa, nhà bà Lê Thị Dũng (SN 1962, ngụ thôn Hữu Ninh) cũng bị bão số 10 làm tốc mái.

Chưa hết bàng hoàng, bà Dũng cho hay nay là lần đầu trong đời bà chứng kiến cơn bão kinh hoàng như thế.

"Gió rít lên từng hồi, rồi bất ngờ nghe một tiếng "rầm", toàn bộ mái nhà bị bão thổi bay. Lúc đó bà cùng chồng và 2 con trai tật nguyền chỉ còn biết nép người vào một góc nhà rồi cầu mong bão nhanh tan và trời mau sáng" - bà Dũng nhớ lại.

Cũng theo bà Dũng, đó có thể là đêm dài nhất trong cuộc đời bà, sau hơn 8 giờ bão quần thảo trên địa bàn thì cũng chừng đó thời gian gia đình bà ngồi trong bóng tối dưới làn mưa xối xả "nín thở" chờ cuồng phong đi qua.

Ngồi nhặt rau muống để chuẩn bị bữa trưa, bà Lê Thị Niêm (SN 1965, ngụ thôn Hữu Ninh), cho biết trước khi bão vào, bà được chính quyền động viên di dời sang nhà hàng xóm để trú, còn chồng bà ở lại nhà một mình trông coi nhà cửa.

"Ngồi nghe gió rít trong đêm tối mịt mùng mà lòng tôi như lửa đốt, sợ nhà sập thì chồng sẽ gặp nguy hiểm. May mà ông ấy an toàn tính mạng" - bà Niêm kể. Bão tan, nhà bà Niêm hư hại nặng, tuổi già sức yếu, ông bà chỉ còn mong được chính quyền hỗ trợ để sửa nhà.

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho biết: "Toàn xã có 6.331 nhà bị hư hỏng. Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi, trao cho gia đình anh Lê Văn Nam số tiền 10 triệu đồng để ổn định cuộc sống bước đầu".

Chính quyền địa phương đang lập danh sách hộ dân bị thiệt hại để trình lên tỉnh. Ngoài ra, xã cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để có thêm nguồn kinh phí giúp người dân bị thiệt hại trong bão số 10 vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính đến chiều 30-9, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nhất tại các xã: Mai Phụ, Bắc Hồng Lĩnh, Gia Hanh, Can Lộc, Thiên Cầm... Ngoài ra, bão làm đổ ngã 1.552 ha hoa màu, 364 ha thủy sản bị ngập, hàng ngàn gia cầm chết; 427 điểm trường, 54 cơ sở y tế và hàng loạt tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh có 2.012 cột điện bị gãy, đổ, gây mất điện diện rộng từ đêm 28-9; các nhà máy cấp nước sạch tạm ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp cũng bị thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão số 10 đang được cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh dốc toàn lực triển khai.



