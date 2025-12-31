Báo Giác Ngộ: 50 năm hành trình phụng sự đạo pháp và dân tộc

Ngày 31-12, tại Việt Nam Quốc Tự (244 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM), Báo Giác Ngộ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).

Dự lễ kỷ niệm có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội, Thành hội TPHCM, lãnh đạo Báo Giác Ngộ các thời kỳ, cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng tượng vàng Phật hoàng Trần Nhân Tông cho Báo Giác Ngộ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, cho biết tờ báo ra đời trong bối cảnh đặc biệt ngay sau khi đất nước thống nhất. Ngay từ số báo đầu tiên phát hành ngày 1-1-1976, Báo Giác Ngộ đã góp phần giải tỏa tâm lý hoang mang, tạo nhịp cầu cảm thông, củng cố niềm tin, đóng góp tích cực vào việc ổn định xã hội và xây dựng đất nước. "Báo Giác Ngộ hiện diện trong nền báo chí cách mạng suốt 50 năm qua với tư cách là tiếng nói Phật giáo yêu nước, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử" - Thượng tọa Thích Tâm Hải nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp của Báo Giác Ngộ trong suốt 50 năm qua. Theo ông Tuấn, Báo Giác Ngộ không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong những năm đầu sau ngày giải phóng mà còn đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, lan tỏa từ trang báo đến đời sống cộng đồng.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, phát biểu tại buổi lễ

Trong thư chúc mừng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ sự tin tưởng Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí Phật giáo lâu đời nhất, luôn là tiếng nói tin cậy của Giáo hội, là người bạn đồng hành, thiện hữu tri thức gần gũi với tăng ni, phật tử trong đời sống xã hội hôm nay.

Cũng trong dịp này, Báo Giác Ngộ vinh dự đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tờ báo đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp và đồng hành cùng dân tộc suốt nửa thế kỷ qua.

Đặc biệt, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã đại diện tập thể tòa soạn cung kính đón nhận tượng vàng Phật hoàng Trần Nhân Tông do Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. Đây là phần thưởng tinh thần có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận của Giáo hội đối với hành trình 50 năm phụng sự đạo pháp và dân tộc của Báo Giác Ngộ.