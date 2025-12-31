Báo Giác Ngộ: 50 năm hành trình phụng sự đạo pháp và dân tộc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Báo Giác Ngộ: 50 năm hành trình phụng sự đạo pháp và dân tộc

Tin-ảnh: Đỗ Khải

(NLĐO) - Suốt 50 năm khẳng định vai trò tiếng nói Phật giáo yêu nước, Báo Giác Ngộ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp lãnh đạo ghi nhận

Ngày 31-12, tại Việt Nam Quốc Tự (244 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM), Báo Giác Ngộ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).

Dự lễ kỷ niệm có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội, Thành hội TPHCM, lãnh đạo Báo Giác Ngộ các thời kỳ, cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

- Ảnh 1.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng tượng vàng Phật hoàng Trần Nhân Tông cho Báo Giác Ngộ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, cho biết tờ báo ra đời trong bối cảnh đặc biệt ngay sau khi đất nước thống nhất. Ngay từ số báo đầu tiên phát hành ngày 1-1-1976, Báo Giác Ngộ đã góp phần giải tỏa tâm lý hoang mang, tạo nhịp cầu cảm thông, củng cố niềm tin, đóng góp tích cực vào việc ổn định xã hội và xây dựng đất nước. "Báo Giác Ngộ hiện diện trong nền báo chí cách mạng suốt 50 năm qua với tư cách là tiếng nói Phật giáo yêu nước, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử" - Thượng tọa Thích Tâm Hải nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp của Báo Giác Ngộ trong suốt 50 năm qua. Theo ông Tuấn, Báo Giác Ngộ không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong những năm đầu sau ngày giải phóng mà còn đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, lan tỏa từ trang báo đến đời sống cộng đồng.

- Ảnh 2.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, phát biểu tại buổi lễ

Trong thư chúc mừng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ sự tin tưởng Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí Phật giáo lâu đời nhất, luôn là tiếng nói tin cậy của Giáo hội, là người bạn đồng hành, thiện hữu tri thức gần gũi với tăng ni, phật tử trong đời sống xã hội hôm nay.

Cũng trong dịp này, Báo Giác Ngộ vinh dự đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tờ báo đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp và đồng hành cùng dân tộc suốt nửa thế kỷ qua.

Đặc biệt, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã đại diện tập thể tòa soạn cung kính đón nhận tượng vàng Phật hoàng Trần Nhân Tông do Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. Đây là phần thưởng tinh thần có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận của Giáo hội đối với hành trình 50 năm phụng sự đạo pháp và dân tộc của Báo Giác Ngộ.

Tin liên quan

Trao giải cho 36 tác phẩm báo chí xuất sắc về Phật giáo

Trao giải cho 36 tác phẩm báo chí xuất sắc về Phật giáo

(NLĐO)- Giải báo chí viết về Phật giáo giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của Phật giáo Việt Nam, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

250 cổ vật Phật giáo lần đầu trưng bày ở TP HCM

Khoảng 250 cổ vật Phật giáo miền Bắc được trưng bày ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM (huyện Bình Chánh) đến ngày 18-5.

Lan tỏa tinh thần Phật giáo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(NLĐO) - Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà đã trở thành ngày hội văn hóa – tâm linh thiêng liêng

Phật giáo Báo Giác ngộ kỷ niệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo