Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại khá hiếm gặp trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá đây không phải đợt rét kéo dài nhất trong nhiều năm qua của khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Vì theo thống kê đã có những đợt rét kéo dài 10 ngày xảy ra vào giai đoạn của tháng 2 và tháng 3 năm 1996. "Đợt rét này có khả năng kéo dài đến ngày 2-3. Sau ngày 2-3, các tỉnh miền Bắc sẽ ấm dần khi các khối không khí lạnh suy yếu đi" - ông Hưởng thông tin.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - clip: Hoàng Linh

Rét đậm, rét hại kéo dài đến bao giờ?

Theo vị chuyên gia, sự xuất hiện của đợt rét này không phải là bất thường bởi tháng 2 là giai đoạn chính đông của khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, khoảng thời gian của đợt rét này kéo dài 7-8 ngày cũng là điều đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết theo thống kê trong 10-15 năm gần đây, ít có đợt rét đậm, rét hại diện rộng nào kéo dài từ tháng 2 kéo dài đến cả tháng 3 trong 7-8 ngày.

Nền nhiệt của đợt rét này cũng tương đối thấp, vùng đồng bằng nhiều nơi đã xuống dưới 15 độ C, vùng núi nhiều nơi xuống dưới 13 độ C với mức rét đậm ở vùng đồng bằng, mức rét hại ở vùng núi Trung du Bắc Bộ.

Trong tháng 3, dự báo xu thế nền nhiệt chung trong cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C.

Với xu thế nền nhiệt cao như vậy thì cơ bản trong tháng 3 vẫn còn những đợt không khí lạnh ảnh hưởng, tuy nhiên, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng mạnh như giai đoạn vừa qua ít có khả năng xảy ra.

Ngày hôm nay 2-3, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; riêng miền Đông 35-37 độ. Ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào.