Kinh tế

Bảo hiểm nhân thọ khó đạt tăng trưởng hai con số

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm trong nước hiện còn rất thấp, chỉ mới đạt được khoảng 11%.

Tại tọa đàm "Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm" do Báo Tuổi Trẻ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức ngày 7-8 tại TP HCM, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho biết doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong nửa đầu năm đạt hơn 67.000 tỉ đồng. Trong đó, phí khai thác mới gần 12.000 tỉ đồng, tăng 8,5%. Số lượng hợp đồng mới đạt hơn 896.000, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của khách hàng với bảo hiểm nhân thọ đang dần được khôi phục.

Dù vậy, ông cho rằng việc đạt được mức tăng trưởng hai con số trong năm nay là điều không dễ. Bởi, từ ngày 1-7, các doanh nghiệp bảo hiểm phải điều chỉnh sản phẩm theo quy định mới. Việc này cần thời gian để cả doanh nghiệp lẫn khách hàng làm quen, nên trong những tháng cuối năm, thị trường có thể chững lại, thậm chí giảm nhẹ. Tuy nhiên, đây cũng là bước đệm để năm tới có thể bứt phá mạnh hơn.

Theo ông, các sản phẩm bảo hiểm mới được đánh giá là có lợi cho khách hàng nhờ mức phí thấp hơn, quyền lợi minh bạch và dễ hiểu. Điều này giúp người dân dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bảo hiểm nhân thọ khó đạt tăng trưởng hai con số- Ảnh 2.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Cũng theo ông Dũng, mặc dù ngành bảo hiểm nhân thọ đã có mặt hơn 20 năm tại Việt Nam, nhưng mức độ phát triển vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tính đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 11,8 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tăng hơn 1% so với năm trước, tương đương gần 11% dân số. Con số này còn thấp so với các nước trong khu vực như Philippines (38%), Malaysia (50%), Singapore (80%) và Mỹ (90%). 

Ông Dũng thừa nhận rằng thời gian qua ngành bảo hiểm phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin từ khách hàng. Tuy nhiên, Hiệp hội và các doanh nghiệp đã nỗ lực rất nhiều để khắc phục. Những kết quả ban đầu cho thấy sự chuyển biến tích cực, mở ra kỳ vọng cho chặng đường phía trước.

