Bảo hiểm PJICO đột ngột miễn nhiệm 2 sếp lớn Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) vừa công bố thông tin bất thường gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về Nghị quyết Hội đồng quản trị.



Bà Nguyễn Thị Hương Giang khi còn giữ vị trí Tổng giám đốc PJICO

Theo đó, Hội đồng quản trị PJICO miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 15-5-2025.

PJICO cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Pjico đối với ông Trần Hoài Nam kể từ ngày 15-5-2025.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị PJICO cử ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT PJICO làm người đại diện pháp luật.

Cả hai lãnh đạo PJICO miễn nhiệm lần này đều là những nhân sự gắn bó gần 30 năm tại doanh nghiệp.

Trong đó, bà Giang gia nhập PJICO từ tháng 7-1997 với vị trí chuyên viên phòng Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, sau đó từng bước đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như: Phó Trưởng phòng Tái bảo hiểm, Trưởng phòng Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, rồi đến Phó Tổng giám đốc.

Tháng 3-2022, bà Nguyễn Thị Hương Giang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PJICO, kế nhiệm ông Đào Nam Hải.

Ông Hải mới đây đã bị Bộ Tài chính ra quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Petrolimex cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến 31-12-2024 doanh thu của 7 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: PVI, Bảo Việt, VBI, MIC, BIC, PJICO, và VNI chiếm đến 60,7% thị trường toàn ngành bảo hiểm Việt Nam.

Trong đó, PJICO (Mã CK: PGI) chiếm 5,5% thị phần toàn ngành năm 2024 với doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.394 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2023. Trong đó phí bảo hiểm gốc đạt gần 4.397 tỉ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 291 tỉ đồng, tăng gần 3% so với năm 2023.

Mới đây, PJICO công bố báo cáo tài chính quý I-2025 với kết quả kinh doanh kém khả quan khi doanh số và lợi nhuận gần như xấp xỉ so với cùng kỳ 2024.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 894 tỉ đồng, bằng so với cùng kỳ năm trước khi cũng đạt 894 tỉ đồng. Tương tự, tổng chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 652 tỉ, tăng nhẹ so với con số của cùng kỳ là 647 tỉ.

Lợi nhuận trước thuế của PJICO trong quý I đạt gần 90 tỉ đồng, tăng nhẹ so với con số gần 85 tỉ cùng kỳ, mức tăng tương ứng gần 6%.