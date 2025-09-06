HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Mức đóng thấp, quyền lợi vượt trội

Bài và ảnh: Bảo Ngọc

(NLĐO) - Chính sách bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên tiếp tục là tấm lá chắn tài chính vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Năm học mới đang đến gần, cùng với những lo toan về sách vở và học phí, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho con em luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh và toàn xã hội.

Mức đóng BHYT HSSV chỉ từ 379.080 đồng/năm

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV), với vai trò là một hình thức bảo hiểm bắt buộc, đã và đang khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc, đảm bảo mọi HSSV đều được tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết mà không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Để chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, việc đầu tiên là cần nắm rõ ai là người tham gia, mức đóng góp ra sao và các thủ tục liên quan cần được thực hiện như thế nào.

Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM được BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHYT HSSV ngày ngày 5-9-2025

Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM được BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHYT HSSV ngày ngày 5-9-2025

Tham gia BHYT là quy định bắt buộc đối với tất cả HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trừ các trường hợp đã có thẻ BHYT thuộc nhóm khác (thân nhân công an, hộ nghèo...) hoặc sinh viên nước ngoài không thuộc diện cấp học bổng từ ngân sách. Một lưu ý quan trọng là HSSV đang tham gia BHYT hộ gia đình phải chuyển sang tham gia tại trường học để được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Về mức đóng, chính sách tiếp tục thể hiện sự ưu việt khi có sự hỗ trợ lớn từ ngân sách Nhà nước (NSNN). Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện là 2.340.000 đồng). Trong đó: Tại TP HCM và tỉnh Bình Dương (cũ): NSNN hỗ trợ 50%, HSSV chỉ đóng 50% còn lại. Mức đóng cho 12 tháng là 631.800 đồng.

Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM được BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHYT HSSV ngày ngày 5-9-2025

Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM được BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHYT HSSV ngày ngày 5-9-2025

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ): Nhờ sự hỗ trợ thêm 20% từ ngân sách tỉnh, HSSV chỉ phải đóng 30%. Mức đóng cho 12 tháng chỉ còn 379.080 đồng.

HSSV có thể lựa chọn đóng theo kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng tại trường học. Về giá trị sử dụng thẻ, nếu tham gia liên tục, thẻ mới sẽ có giá trị nối tiếp ngay sau khi thẻ cũ hết hạn. Trường hợp tham gia lần đầu hoặc gián đoạn trên 90 ngày, thẻ sẽ có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền. Phụ huynh và HSSV có thể dễ dàng tra cứu thông tin thẻ qua cổng thông tin của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc tổng đài 1900 9068.

Khám BHYT trái tuyến vẫn hưởng 100% chi phí KCB

Tham gia BHYT không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách thông minh để bảo vệ sức khỏe và tài chính. Việc hiểu rõ quyền lợi và quy trình khám chữa bệnh (KCB) sẽ giúp HSSV sử dụng thẻ BHYT một cách hiệu quả nhất.

Khi đi KCB đúng nơi đăng ký ban đầu, HSSV được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí. Đặc biệt, mức hưởng sẽ là 100% trong các trường hợp: chi phí một lần KCB thấp hơn 351.000 đồng; KCB tại tuyến xã; hoặc đã tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền đồng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở (14.040.000 đồng).

Một điểm mới nổi bật của chính sách là quy định thông tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia. Cụ thể, HSSV được hưởng 100% chi phí KCB nội trú và KCB tại các cơ sở y tế tuyến ban đầu (bệnh viện huyện, trạm y tế xã) trên toàn quốc, không phân biệt nơi đăng ký ban đầu. Trong trường hợp cấp cứu, HSSV được tiếp nhận và hưởng quyền lợi tại bất kỳ cơ sở y tế nào.

Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM được BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHYT HSSV ngày ngày 5-9-2025

Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM được BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHYT HSSV ngày ngày 5-9-2025

Thủ tục đi KCB cũng đã được đơn giản hóa tối đa. HSSV chỉ cần xuất trình một trong các giấy tờ sau:

Căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh VNeID mức độ 2; hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID; thẻ BHYT bản giấy/bản điện tử kèm giấy tờ tùy thân có ảnh.

Với những quy định rõ ràng và ngày càng thuận lợi, chính sách BHYT HSSV thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, bảo đảm cho thế hệ trẻ được chăm sóc sức khỏe toàn diện để học tập và cống hiến.

    Thông báo