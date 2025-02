Báo in ngày 8-2

Tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Số lượng bệnh viện triển khai bệnh án điện tử trên cả nước còn rất chậm, trong khi lợi ích của việc triển khai bệnh án điện tử rất rõ rang (Trang 3)

Xử lý, công khai giáo viên dạy thêm sai quy định

Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm dạy thêm. Các quy định siết hoạt động dạy thêm nhằm bảo đảm sự tôn nghiêm của ngành và của nhà giáo (Trang 2)

Trào lưu kinh doanh "túi mù" nở rộ

Từ một trend (xu hướng) xé túi mù và hộp mù đồ chơi Baby Three, nhiều ngành hàng đã ứng dụng hình thức này để thúc đẩy doanh số (Trang 11)

Nâng bước học sinh vùng cao đến trường

Tại các điểm trường khó khăn, không còn cảnh các em ngồi bên bờ suối hay hành lang lớp học ăn trưa chỉ có rau và muối (Trang 15)

Bản lĩnh thép trong phòng mổ ghép gan

Bên cạnh kỹ thuật tiên tiến, tay nghề người thầy thuốc thì sự yêu thương, chia sẻ là chất xúc tác quan trọng để cuộc phẫu thuật thành công (Trang 14)

Triệt tình trạng ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng nhạc xập xình từ quán nhậu, tiếng loa kéo karaoke, tiếng rao hàng…, tất cả tạo thành một bản hòa ca hỗn loạn, tra tấn người dân TP HCM mỗi ngày (Trang 12)

Thương mại châu Á lo lắng

Mỹ đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại khi hầu hết quốc gia đều có thặng dư thương mại lớn với nền kinh tế số 1 thế giới (Trang 16)

Vàng Thần Tài bớt "nóng"

Cuối ngày 7-2 (mùng 10 tháng giêng), giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 86,8 triệu đồng/lượng, bán ra 90,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm trước (Trang 11)

Chờ đợi nhiều dự án đạt, vượt tiến độ

Những dự án lớn khi được đưa vào khai thác đúng hoặc vượt tiến độ sẽ góp phần tăng tốc các kế hoạch phát triển của TP HCM (Trang 5)

Những kịch bản tăng tốc của doanh nghiệp (*) Tích cực bơm vốn ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành lãi suất ổn định, bảo đảm đủ vốn cho nền kinh tế (Trang 10)

Tiếp sức cho người lao động

Các suất học bổng của Công đoàn TP HCM chia sẻ một phần học phí, động viên CNVC-LĐ nâng cao kỹ năng, trình độ (Trang 7)

Cảnh đẹp Việt Nam trong MV ngoại

10 triệu lượt người xem, gần 40.000 lượt thích là những con số khán giả tương tác với MV "Stay with me" của nhóm nhạc Canada The Moffatts (Trang 8)

Sau đại án đăng kiểm: Trăn trở về "tư duy nạn nhân"

Trong phòng xử án, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những gương mặt mệt mỏi với những ngày dài chờ đợi, những đêm thức trắng để suy nghĩ về ngày mai... (Trang 13)