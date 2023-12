Bão Jelawat đang hướng vào Biển Đông

Một cơn bão có tên quốc tế là Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (ngày 17-12), một cơn bão có tên quốc tế là Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 128,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Jelawat di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng vào đảo Mindanao (Philippines) và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 18-12, áp thấp nhiệt đới ở phía nam Philippines, cường độ mạnh cấp 7.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, có khả năng đi vào Biển Đông và cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 6.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới hướng vào quần đảo Trường Sa (Việt Nam), cường độ có thể tăng lên cấp 7.

Trong khi đó, sáng sớm nay, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tiếp theo là các vùng núi cao như: Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ c; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C; Móng Cái (Quảng Ninh) 11 độ C.

Ở TP Hà Nội, tại 5 trạm đo khí tượng: Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông, đều có nền nhiệt dưới 13 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa sáng nay 12,5 độ C, thấp nhất miền Trung.

Chủ động ứng phó bão Jelawat

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Jelawat, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đề nghị các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, các Bộ, ngành:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24-48 giờ tới: từ vĩ tuyến 7,5 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.