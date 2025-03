Bão lớn kèm lốc xoáy gây nhiều thiệt hại ở Mỹ

Theo đài ABC News, hơn 40 trận lốc xoáy được ghi nhận tại 8 bang hôm 15-3, gồm Alabama, Missouri, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Illinois, Indiana và Tennessee. Trong số này, bang Missouri ghi nhận ít nhất 12 người thiệt mạng, Mississippi 6 người, Arkansas 3 người…

Lốc xoáy, giông bão và mưa đá lớn còn khiến nhiều cây cối và đường dây điện ngã đổ, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư và thương mại. Ngoài ra, thiên tai cũng khiến hơn 250.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại 6 bang rơi vào tình trạng mất điện tính đến đầu ngày 16-3 (giờ địa phương).

Thiệt hại do lốc xoáy gây ra ở TP Oakland, bang Indiana - Mỹ hôm 15-3. Ảnh: COURIER & PRESS

Trước đó, hệ thống bão nói trên đã gây ra những cơn gió dữ dội, dẫn đến cháy rừng và bão bụi nghiêm trọng, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng ở các bang Kansas, Texas và Oklahoma. Lệnh sơ tán đã được ban bố tại một số cộng đồng ở Oklahoma, nơi có hơn 130 đám cháy được ghi nhận. Nhà chức trách bang này cho biết hơn 200 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy do cháy rừng.

Trong khi đó, nắng nóng ở bang New South Wales - Úc đe dọa làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, buộc chính quyền bang phải ban hành lệnh cấm lửa tại nhiều địa phương ngày 16-3. Nhiệt độ trong ngày này tại một số khu vực cao hơn mức trung bình đến 12 độ C. Riêng nhiệt độ tại Sydney, thành phố đông dân nhất nước, chạm mốc 37 độ C.

Giới khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến nắng nóng cực đoan và thời tiết dễ gây cháy rừng trở nên phổ biến hơn ở Úc.