Thời sự

Bão lũ cấp tập, dồn sức đương đầu

LÊ THÚY - TRỌNG ĐỨC

Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khá rộng, dự báo gây mưa lớn ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng…

Sáng 5-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng đã chia sẻ với khó khăn của người dân khi cơn bão số 10 vừa đi qua gây nhiều thiệt hại, tiếp ngay sau đó là bão số 11.

Sử dụng drone khảo sát khu vực sạt lở

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết bão số 11 sau khi đổ bộ được dự báo có thể gây mưa lớn tại một số khu vực phía Bắc.

"Nếu mưa lớn dồn vào một vùng nhỏ trong thời gian ngắn thì sẽ rất nguy hiểm. Các cấp chính quyền phải bám sát tình hình, có phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bão lũ cấp tập, dồn sức đương đầu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại Lào Cai. Ảnh: CHINHPHU.VN

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị người dân chủ động ứng phó, nếu thấy không yên tâm thì di chuyển ngay đến nơi an toàn hơn. Chính quyền địa phương cần nghiên cứu sắp xếp, di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm.

"Địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và Quân khu 2 sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, tránh để hình thành hồ tạm gây lũ ống, lũ quét" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Nhiều tỉnh, thành phố cấm biển

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng - đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 11 tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình bão số 11 để chủ động phòng tránh; rà soát nơi di dời người dân khi có sự cố và các khu neo đậu, công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển…; nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, kênh mương, sông suối, cắt cây tỉa cành; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để trực canh tại các ngầm tràn, sông suối...

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao Quân khu 3 trong việc thành lập các sở chỉ huy để đương đầu với bão số 11; huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ và 68 phương tiện xuồng, xe đặc chủng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trong bối cảnh bão lũ cấp tập, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc ứng phó.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 5-10, các lực lượng đã thông báo, hướng dẫn gần 68.000 phương tiện với trên 292.000 lao động nắm được diễn biến bão số 11 để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh, thành phố được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 11 như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển. Các địa phương cũng đã tổ chức gia cố hệ thống đê điều, bảo đảm an toàn khi ứng phó bão số 11.

Tại TP Hải Phòng, báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cho hay đơn vị đã phối hợp với Trạm Ra đa 490 - Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thông báo cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm diễn biến của bão, chủ động di chuyển, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Tại khu vực đảo Cát Bà, Đồn Biên phòng không cho tàu thuyền ra biển hoạt động; di dời, sắp xếp vị trí neo đậu, tránh trú bão cho các phương tiện. 100% chủ tàu, thuyền trưởng các tàu, thuyền neo đậu trên địa bàn và 100% chủ lồng bè cam kết chấp hành các quy định, bảo đảm an toàn phòng chống bão. 

Chiều 5-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã thông báo đến UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc về việc ứng phó bão số 11.

Theo đó, để bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6-10, chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến. Các đơn vị, nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời xử lý tình huống linh hoạt khi dạy và học.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 11 khá rộng, dự kiến gây mưa to đến rất to ở các tỉnh, thành Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm, tập trung tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng… Khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

"Nguy cơ lũ lớn trên hệ thống sông Bắc Bộ rất cao, có thể lên mức báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3. Lưu lượng nước về các hồ chứa như Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình dự kiến tăng mạnh trong những ngày tới. Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng ở mức rất cao" - ông Khiêm cảnh báo.


