Bão lũ, nắng nóng tấn công nhiều nơi

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ hôm 9-7 vẫn đang tìm kiếm 45 người mất tích. Các nạn nhân bao gồm thợ mỏ và người dân sống quanh mỏ vàng.



Tại Ấn Độ, mưa to cùng với thủy triều khiến TP Mumbai, bang Maharashtra ngập nặng hôm 8-7. Theo Thủ hiến bang Maharashtra, ông Eknath Shinde, giao thông hàng không, đường sắt và đường bộ đã bị gián đoạn trong lúc nhiều trường học đóng cửa. Còn tại bang Bihar ở phía Đông Ấn Độ, ít nhất 12 người tử vong do sét đánh, nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ việc tương tự lên 20 người kể từ đầu tháng 7.

Nhiều đoạn đường ray ngập nước do mưa lớn, khiến dịch vụ đường sắt bị gián đoạn ở TP Mumbai - Ấn Độ hôm 8-7. Ảnh: REUTERS

Ngược lại, Nhật Bản đang chìm trong đợt nắng nóng hiếm hoi trong mùa mưa và 6 người ở thủ đô Tokyo được xác nhận là tử vong do sốc nhiệt. Chính quyền nhiều địa phương đã ban hành một loạt cảnh báo về sức khỏe. Vào cuối tuần rồi, tỉnh Shizuoka trở thành nơi đầu tiên tại Nhật Bản chứng kiến nhiệt độ đạt 40 độ C kể từ đầu năm 2024, vượt xa ngưỡng 35 độ C được các quan chức thời tiết phân loại là "cực kỳ nóng". Đến ngày 8-7, nhiệt độ cũng đạt mức cao kỷ lục gần 40 độ C tại các trạm quan sát ở Tokyo và tỉnh Wakayama.

Riêng nước Mỹ đồng thời hứng chịu nhiều thiệt hại do nắng nóng và bão. Khoảng 36 triệu người chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ quá cao của vòm nhiệt tập trung ở bang California trong tuần này, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS). Nhiệt độ cao dự kiến tiếp tục đạt hoặc vượt mức kỷ lục hằng ngày ở các bang Washington, Oregon, Arizona, Idaho… Riêng ở Oregon, theo đài CNN, ít nhất 4 người tử vong nghi do liên quan đến nắng nóng vào cuối tuần rồi.

Cùng lúc, tuy đã suy yếu thành bão nhiệt đới, Beryl vẫn mang theo mưa to gió lớn đến khu vực Đông Nam bang Texas hôm 8-7, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bão lũ cũng làm ngập lụt đường cao tốc, khiến các cảng dầu phải đóng cửa, hơn 1.300 chuyến bay bị hủy, hơn 2,7 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp mất điện.