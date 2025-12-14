HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng lãnh 9 tháng tù

Trần Thường

(NLĐO) - Tại bản án sơ thẩm, TAND khu vực 6 – Đà Nẵng tuyên phạt Uyên L. 9 tháng tù giam, sau đó, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng bị bác.

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm, quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Uyên L. (SN 1995, trú xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) – giáo viên mầm non đồng thời là chủ nhóm trẻ gia đình "Con Cưng" (xã Quế Sơn Trung) về tội "hành hạ người khác".

Nữ giáo viên mầm non hành hạ trẻ em bị tuyên án 9 tháng tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Uyên L. thời điểm bị tạm giữ hình sự

Theo hồ sơ vụ án, nhóm trẻ gia đình "Con Cưng" do Uyên L. làm chủ, được UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) cấp phép hoạt động, nhận chăm sóc trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

Cuối tháng 3-2025, nhiều cháu nhỏ, trong đó có các cháu Nguyễn Phước Đăng K., Ngô Lê Hiền Nh. và Lê Bảo Kh. được gửi tại đây.

Trong các ngày 1, 3, 4 và đặc biệt là ngày 11-4-2025, do bực tức vì trẻ quấy khóc trong giờ ngủ trưa, Uyên L. đã nhiều lần dùng tay và đoạn nhựa đánh, đe dọa, nhét vật cứng vào miệng, rung lắc, tát vào mặt các cháu, gây tổn hại thể chất và hoảng sợ tâm lý cho trẻ. Toàn bộ hành vi bị camera trong phòng ghi lại.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định các cháu bị tổn thương cơ thể, đủ căn cứ xác định hành vi hành hạ trẻ em.

Tại bản án sơ thẩm ngày 15-8-2025, TAND khu vực 6 – Đà Nẵng tuyên phạt Uyên L. 9 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo và đại diện hợp pháp của một bị hại kháng cáo xin hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển của trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội; bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần, với nhiều trẻ dưới 6 tuổi, nên không đủ điều kiện hưởng án treo.

Tòa khẳng định mức án 9 tháng tù là cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, đồng thời bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo và người liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

