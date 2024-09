Báo Người Lao Động đến với đồng bào Lào Cai

Ngày 13-9, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã đi bộ băng rừng gần 8 km, hơn 3 giờ để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở khiến 18 người chết và mất tích tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xảy ra ngày 10-9.



Điều kỳ diệu đã đến với Làng Nủ

Giao thông bị chia cắt do có hàng chục điểm sạt lở lớn, con đường mòn vượt núi là lối duy nhất để lực lượng chức năng, các đoàn cứu trợ tiếp cận hiện trường tại thôn Nậm Tông.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngọn núi lớn đã đổ sụp xuống, khiến nhà của 8 gia đình bị "xóa sổ" hoàn toàn, đất đá kèm nước kéo toàn bộ 8 căn nhà xuống dòng suối. Ông Lù Seo Nương, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Lúc, cho biết sau một tiếng nổ lớn vào trưa 10-9, ngọn núi đổ sập xuống, đất đá vùi lấp nhiều căn nhà trong thôn, một số hộ dân kịp chạy thoát ra ngoài, trong khi 18 người bị vùi trong đất đá. Đến nay, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân còn lại lên vùng an toàn khi nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Tại hiện trường, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), cùng lực lượng quân đội, công an địa phương đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng này. Đại úy Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, cho biết đến thời điểm chiều 13-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể, còn 9 nạn nhân vẫn đang mất tích. "Do địa bàn tìm kiếm rộng, vẫn còn nguy cơ sạt lở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do địa hình bị chia cắt, các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ tìm kiếm không thể tiếp cận hiện trường. Hiện chúng tôi có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, ngày chia làm 2 ca để tổ chức tìm kiếm" - đại úy Vũ Minh Tuấn cho biết.

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho 3 gia đình. Ảnh: VĂN DUẨN

Sáng 13-9, trong lúc lực lượng tiếp tục ra khu vực sạt lở tổ chức tìm kiếm người mất tích thì tại sở chỉ huy dã chiến đóng tại Nhà Văn hóa thôn Làng Nủ nhận được thông tin có 2 gia đình (8 nhân khẩu) nằm trong danh sách những người mất tích tới trình báo khiến những người làm nhiệm vụ tại đây òa lên vui sướng, vì ai cũng nghĩ họ đã mất tích trong bùn lũ.

Hai gia đình thoát chết tới trình báo được xác định là anh Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân (là 2 anh em ruột) có nhà bị lũ quét san phẳng. Trong đó, gia đình anh Hoàng Văn Tiện có 3 người ở nhà, 1 người con đang đi làm ở Bắc Ninh. Còn anh Hoàng Văn Duân có 2 vợ chồng và 2 người con. Việc 8 người mất tích trở về khiến lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ rất vui. Niềm vui đó càng được nhân lên khi vào khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1991) đã tới sở chỉ huy trình báo chị và 2 con vẫn an toàn. Gia đình chị Hồng có 3 người gồm chị và 2 con (Hoàng Thị Hiểm, SN 2008 và Hoàng Trung Hiêm, SN 2010) nằm trong danh sách những người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng.

Tiếp nhận thông tin, ông Bùi Công Khanh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cho biết đây là thông tin không thể vui hơn, số người mất tích tới sáng hôm nay là 47, nhưng giờ còn 36 người.

100 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân

Ngày 13-9, Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho đại diện các gia đình có người chết do trận lũ quét kinh hoàng ở Lào Cai.

Anh Hoàng Văn Thới (33 tuổi, ngụ Làng Nủ) vừa mất toàn bộ 5 người thân trong cơn lũ dữ. trong đó 3 con của anh, cháu lớn nhất mới 8 tuổi, nhỏ nhất mới 1 tuổi. Tất cả 5 người đều bị vùi lấp trong đống đổ nát do lũ quét ập đến. Anh Thới như chết lặng khi ngày 11-9, thi thể của mẹ, vợ và 2 đứa con được lực lượng cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ gục vầng trán đen sạm vào áo quan đựng thi thể ba con nhỏ đặt sát nhau, khóc nấc không thành tiếng. Đến hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm được 4 người thân và bàn giao cho anh để lo hậu sự. "Hiện còn đứa con út 1 tuổi Hoàng Đức Long vẫn mất tích dưới đống bùn đất kia" - Thới nói. "Em rất cảm ơn Báo Người Lao Động đã về thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 10 triệu đồng để em trang trải cuộc sống trong lúc khốn khó này" - anh Thới xúc động.

Anh Hoàng Văn Thạo (36 tuổi) lập gia đình với Lý Co Sơ (23 tuổi). Hai vợ chồng mới sinh được một bé gái là Hoàng Khánh Ngọc năm nay mới hơn 2 tuổi. Buổi sáng định mệnh, khoảng lúc 6 giờ sáng 10-9, đang nằm trong nhà, bỗng Thạo nghe những tiếng nổ lớn từ trên đỉnh núi. Một khung cảnh hãi hùng ập vào mắt Thạo. Tất cả những hộ gia đình bên xóm nơi vợ và con anh đang tá túc ở nhà em cô đã bị bùn đất san phẳng không thể nhận ra. Sau khi hoàn hồn, Thạo tìm cách lao sang đó để mong cứu vợ con và người thân. "Nhưng không ai còn sống. Tất cả vợ, con em nằm chìm sâu trong đống bùn đất". Chiều 10-9, mọi người tìm được thi thể vợ của Thạo. Đến ngày 12-9, các lực lượng mới tìm được thi thể của cháu Hoàng Khánh Ngọc.

Nhận số tiền 10 triệu đồng từ chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động trao, anh Thạo xúc động không nói nên lời. "Em cảm ơn báo đã hỗ trợ, giúp đỡ em để có tiền trang trải cuộc sống trong những lúc khó khăn, khổ sở như thế này" - anh Thạo bày tỏ.

Ngồi bên cầu thang nhà bố đẻ của mình, Hoàng Thị Cảnh (36 tuổi) và 2 đứa con trai vẫn chưa hết hoàng hồn sau khi thoát nạn trong trận lũ quét kinh hoàng. "Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2-3 phút. Chồng em giờ vẫn nằm trong đống bùn đất chưa lấy được thi thể" - Cảnh nói trong nước mắt. "Báo Người Lao Động hôm nay hỗ trợ mẹ con em 10 triệu đồng, em sẽ để dành để mua những đồ thiết yếu, trang trải những việc quan trọng, còn lại để trang trải cho 2 cháu học hành. Em cảm ơn báo rất nhiều" - chị Cảnh thổn thức.

Từ thông tin tổng hợp thiệt hại ban đầu của xã Nậm Lực, chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" từ sự ủng hộ của bạn đọc tới Báo Người Lao Động cũng đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho 7 gia đình có người thân bị tử vong (mỗi gia đình 10 triệu đồng). Lãnh đạo xã Nậm Lúc, lãnh đạo thôn Nậm Tông và đại diện 7 gia đình gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Người Lao Động khi đã quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 8,6 tỉ đồng "Hướng về miền Bắc yêu thương" Theo thống kê sơ bộ của Báo Người Lao Động, đến 17 giờ 30 phút ngày 13-9, hơn 8,6 tỉ đồng đã được các cá nhân, tổ chức gửi qua nhiều kênh tới chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" do Báo Người Lao Động phát động. Trong đó, trên 1.150 bạn đọc chuyển qua tài khoản của Báo Người Lao Động số tiền hơn 1,63 tỉ đồng và hơn 200 triệu đồng tiền mặt. Qua cổng MoMo, đến 17 giờ 30 phút, có hơn 81.000 lượt quyên góp với tổng số tiền hơn 4,3 tỉ đồng. Cổng ZaloPay ghi nhận có trên 26.600 lượt chung tay với số tiền hơn 2,24 tỉ đồng. Thống kê trên cả 2 cổng quyên góp là MoMo và ZaloPay, đã có tổng cộng hơn 107.000 lượt người dùng các ứng dụng này ủng hộ chương trình, hướng tới đồng bào miền Bắc bị thiệt hại trong cơn bão, lũ, sạt lở đất. T.Phương