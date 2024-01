Báo Người Lao Động đồng hành cùng Chương trình "Xuân chiến sĩ" tại Bình Phước

Ngày 24-1, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 do Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2024 tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tham gia đoàn có bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; thủ trưởng các cơ quan Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, UBND tỉnh Bình Phước.



Toàn cảnh hội nghị rà soát tiến độ triển khai Chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2024

Chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2024, được Quân khu 7 tổ chức tại huyện Lộc Ninh diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-1-2024).

Chương trình gồm 6 nội dung hoạt động gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Bình Phước gặp mặt các doanh nghiệp, đại biểu của chương trình "Xuân chiến sĩ"; Lễ dâng hương, khai mạc chương trình "Xuân chiến sĩ", trồng cây lưu niệm tại Khu di tích đặc biệt quốc gia Bộ chỉ huy miền Tà Thiết; Tổ chức khánh thành công trình thể dục ngoài trời và bàn giao nhà đồng đội trên địa bàn huyện Lộc Ninh; Tổ chức gian hàng "Tết quân - dân", "Chợ 0 đồng - Lan tỏa yêu thương"…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại hội nghị

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật "Xuân ấm vùng biên" do Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn được Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phát trực tiếp trên sóng truyền hình và đài truyền hình các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 tiếp sóng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh, cho biết UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch với 25 đầu việc giao cho từng cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đến nay cơ bản các đầu việc theo kế hoạch đều đảm bảo tiến độ đề ra.

Đoàn công tác kiểm tra Chương trình "Xuân chiến sĩ" diễn ra tại huyện Lộc Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt mọi mặt để chương trình diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước gửi lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chọn Bình Phước để tổ chức Chương trình "Xuân chiến sĩ", nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Quân khu, các sở ngành UBND tỉnh Bình Phước và huyện Lộc Ninh.

Theo Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, đây là lần thứ 2 Quân khu chọn Bình Phước tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ", qua chương trình cũng tăng cường đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Quân khu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng thời, là dịp để quảng bá con người, vùng đất "địa chỉ đỏ" của tỉnh Bình Phước với nhiều tiềm năng phát triển đến với nhân dân Miền Đông Nam Bộ và cả nước.



"Tôi đề nghị các lực lượng vũ trang thực hiện tốt các biện pháp để đảm bảo an toàn cho đại biểu, người dân đến tham gia các chuỗi hoạt động của chương trình. Các đồng chí tiếp tục rà soát, nắm chắc nội dung, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, đảm bảo cho chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét và nhiều niềm vui trong lòng Nhân dân vùng căn cứ Tà Thiết anh hùng" - Thiếu tướng Hoàng Đình Chung nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động sẽ đồng hành và tham gia một số hoạt động như: Thông tin, tuyên truyền về chương trình; trao 200 suất hỗ trợ kinh phí học tập với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó thuộc chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" và 10. 000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần đường cờ Tổ quốc thuộc Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động trao tặng huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước).