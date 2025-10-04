Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10

Thanh Tuấn - Minh Chiến

Đại diện Báo Người Lao Động ngày 3-10 đã đến thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng cho thân nhân 2 trường hợp thiệt mạng trong trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29-9

Đón nhận phần quà hỗ trợ, anh Bùi Văn Khôi, con trai ông Bùi Văn Khíp (xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình), xúc động cho rằng đây là nguồn động viên lớn đối với gia đình khi bố anh không may gặp nạn. "Bố tôi làm bảo vệ ở trường học gần nhà. Khi gặp nạn, ông đang dọn dẹp sân trường thì bị cây đổ đè trúng người. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương rất lớn cho mẹ và anh em tôi" - anh Khôi bày tỏ.

Tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh vẫn còn nguyên cảnh tan hoang. Anh Nguyễn Văn Quang, con trai ông Quỳnh, chưa hết đau buồn khi người bố ra đi đột ngột, mẹ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và căn nhà gắn bó với tuổi thơ anh không còn nữa.

"Bốn anh chị em tôi đều lập gia đình và làm ăn ở miền Nam. Nghe tin dữ, chúng tôi tức tốc về nhà thì chỉ còn là đóng đổ nát" - anh Quang nghẹn ngào.

Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Kiều (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) mất đi để lại 3 đứa con thơ, cháu nhỏ nhất mới 5 tuổiẢnh: THANH TUẤN

Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10 - Ảnh 2.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ chị Triệu Thị Quý, vợ anh Phan Văn Thành - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái NguyênẢnh: MINH PHONG

Ông Nguyễn Cảnh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Chất Bình, thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn Báo Người Lao Động đã quan tâm, chia sẻ để gia đình người gặp nạn vượt qua khó khăn.

Trong số 9 người thiệt mạng do lốc xoáy trong bão số 10, chị Nguyễn Thị Kiều (xã Hải Thịnh) là người trẻ nhất. Sinh năm 1989, chị mất đi để lại 3 con thơ, cháu nhỏ nhất mới 5 tuổi. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Hiệu, cũng bị thương nặng khi căn nhà đổ sập. Chị Nguyễn Thị Trang, chị gái nạn nhân, đau xót: "Hai con lớn của em tôi những ngày này rất buồn, không nói năng gì; còn đứa út thì có ai hỏi mẹ đâu lại hồn nhiên chỉ về hướng bàn thờ".

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 10 triệu đồng - tấm lòng của bạn đọc - đến gia đình anh Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên. Anh Thành tử vong khi cứu 3 cháu bé đuối nước giữa cánh đồng, trong trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10.

Trước di ảnh của chồng, chị Triệu Thị Quý khóc nghẹn. Dù rất đau buồn song chị cho biết gia đình rất tự hào khi anh Thành đã dũng cảm cứu sống 3 cháu bé giữa dòng nước. Đón nhận sự hỗ trợ, chị Quý gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã chia sẻ với mất mát lớn của gia đình.

Tấm lòng bạn đọc gửi gắm qua Zalopay, MoMo

Đến 19 giờ ngày 3-10, cổng quyên góp chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã ghi nhận 7.100 lượt người dùng tham gia với hơn 620 triệu đồng.

Bạn đọc không chỉ gửi tiền mà còn gửi cả những lời nhắn đầy ý nghĩa: "Tiếp chút sức nhỏ, mong bà con sớm hồi phục"; "Đồng bào miền Bắc, miền Trung cố lên"; "Số tiền nhỏ, mong đóng góp được cho mọi người"...

Với cổng MoMo, sau 1 ngày phát động, bạn đọc Báo Người Lao Động đã quyên góp hơn 46,2 triệu đồng.

Báo Người Lao Động vẫn tiếp tục nhận quyên góp để chung tay, chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua Zalopay, MoMo và mã QR ngân hàng.

T.Phương


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo