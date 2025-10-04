Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10

Đón nhận phần quà hỗ trợ, anh Bùi Văn Khôi, con trai ông Bùi Văn Khíp (xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình), xúc động cho rằng đây là nguồn động viên lớn đối với gia đình khi bố anh không may gặp nạn. "Bố tôi làm bảo vệ ở trường học gần nhà. Khi gặp nạn, ông đang dọn dẹp sân trường thì bị cây đổ đè trúng người. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương rất lớn cho mẹ và anh em tôi" - anh Khôi bày tỏ.

Tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh vẫn còn nguyên cảnh tan hoang. Anh Nguyễn Văn Quang, con trai ông Quỳnh, chưa hết đau buồn khi người bố ra đi đột ngột, mẹ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và căn nhà gắn bó với tuổi thơ anh không còn nữa.

"Bốn anh chị em tôi đều lập gia đình và làm ăn ở miền Nam. Nghe tin dữ, chúng tôi tức tốc về nhà thì chỉ còn là đóng đổ nát" - anh Quang nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Kiều (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) mất đi để lại 3 đứa con thơ, cháu nhỏ nhất mới 5 tuổiẢnh: THANH TUẤN

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ chị Triệu Thị Quý, vợ anh Phan Văn Thành - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái NguyênẢnh: MINH PHONG

Ông Nguyễn Cảnh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Chất Bình, thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn Báo Người Lao Động đã quan tâm, chia sẻ để gia đình người gặp nạn vượt qua khó khăn.

Trong số 9 người thiệt mạng do lốc xoáy trong bão số 10, chị Nguyễn Thị Kiều (xã Hải Thịnh) là người trẻ nhất. Sinh năm 1989, chị mất đi để lại 3 con thơ, cháu nhỏ nhất mới 5 tuổi. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Hiệu, cũng bị thương nặng khi căn nhà đổ sập. Chị Nguyễn Thị Trang, chị gái nạn nhân, đau xót: "Hai con lớn của em tôi những ngày này rất buồn, không nói năng gì; còn đứa út thì có ai hỏi mẹ đâu lại hồn nhiên chỉ về hướng bàn thờ".

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 10 triệu đồng - tấm lòng của bạn đọc - đến gia đình anh Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên. Anh Thành tử vong khi cứu 3 cháu bé đuối nước giữa cánh đồng, trong trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10.

Trước di ảnh của chồng, chị Triệu Thị Quý khóc nghẹn. Dù rất đau buồn song chị cho biết gia đình rất tự hào khi anh Thành đã dũng cảm cứu sống 3 cháu bé giữa dòng nước. Đón nhận sự hỗ trợ, chị Quý gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã chia sẻ với mất mát lớn của gia đình.

Tấm lòng bạn đọc gửi gắm qua Zalopay, MoMo Đến 19 giờ ngày 3-10, cổng quyên góp chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã ghi nhận 7.100 lượt người dùng tham gia với hơn 620 triệu đồng. Bạn đọc không chỉ gửi tiền mà còn gửi cả những lời nhắn đầy ý nghĩa: "Tiếp chút sức nhỏ, mong bà con sớm hồi phục"; "Đồng bào miền Bắc, miền Trung cố lên"; "Số tiền nhỏ, mong đóng góp được cho mọi người"... Với cổng MoMo, sau 1 ngày phát động, bạn đọc Báo Người Lao Động đã quyên góp hơn 46,2 triệu đồng. Báo Người Lao Động vẫn tiếp tục nhận quyên góp để chung tay, chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua Zalopay, MoMo và mã QR ngân hàng. T.Phương



