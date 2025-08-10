HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ

PHAN ANH

(NLĐO)- Báo Người Lao Động trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ, để thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" tại 16 tuyến hẻm đang được duy tu, cải tạo, nâng cấp

Sáng 10-8, Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ, TP HCM đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường.

Mỗi số nhà - Một nghĩa tình; Bữa cơm Công đoàn

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường Bàn Cờ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ TP HCM phát động, như phong trào xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản"; phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"…

Báo Người Lao Động tặng Cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ chào mừng Đại hội MTTQ - Ảnh 1.

Phường Bàn Cờ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường, nhiệm kỳ 2025-2030

Báo Người Lao Động tặng Cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ chào mừng Đại hội MTTQ - Ảnh 2.

Phường Bàn Cờ khởi động 74 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường

Đồng thời triển khai các công trình, phần việc thi đua tiêu biểu.

Cụ thể: Ủy ban MTTQ phường thực hiện công trình "Mỗi số nhà – Một nghĩa tình": thay mới 200 biển số nhà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; các hộ cận nghèo, khó khăn, thương binh, bệnh binh, phụ nữ yếu thế; Công trình "Hẻm mới khởi sắc - Cờ tin yêu"…

Hội Liên hiệp phụ nữ phường thực hiện Công trình "Góc bếp yêu thương"; Hội Cựu chiến binh thực hiện Công trình "Sửa chữa nhà đồng đội"; Đoàn Thanh Niên triển khai Đội hình thanh niên, chiến sĩ tình nguyện "Đồng hành cùng địa phương" trong chuyển đổi số, hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công phường…

Công trình "Bữa cơm Công đoàn" với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, đơn vị.

Trao tặng cờ Tổ quốc, khơi dậy niềm yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Phát biểu chỉ đạo đợt thi đua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ Trần Thị Hường yêu cầu các công trình, phần việc thi đua phải cụ thể, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của từng khu phố, từng đối tượng. Mỗi công trình, mỗi phần việc cần có tiêu chí rõ ràng, thời gian hoàn thành cụ thể, đảm bảo chất lượng và giá trị bền vững.

Báo Người Lao Động tặng Cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ chào mừng Đại hội MTTQ - Ảnh 3.

Công đoàn cơ sở hưởng ứng phong trào thi đua với công trình "Bữa cơm Công đoàn"

Trong quá trình triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cần tích cực tìm kiếm những mô hình, giải pháp hay để nhân rộng, kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên những gương sáng, có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua.

Bà Trần Thị Hường tin tưởng rằng đợt thi đua cao điểm này sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hành động cách mạng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi từ mỗi hộ gia đình, từng khu phố, lan tỏa khắp địa bàn phường.

Thành công của phong trào sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ, Đại hội MTTQ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Tại lễ phát động, Báo Người Lao Động đã trao 500 lá cờ Tổ quốc để Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ thực hiện phong trào "Đường cờ Tổ quốc" tại 16 tuyến hẻm đang được duy tu, cải tạo, nâng cấp.

Báo Người Lao Động tặng Cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ chào mừng Đại hội MTTQ - Ảnh 5.

Đại diện Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho đại diện Ban công tác mặt trận tại 16 tuyến hẻm

Được sự hỗ trợ của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ đã tặng bản đồ hành chính TP HCM mới cho 36 khu phố. Ngân hàng Thương mại CP Nam Á cũng tặng 200 bảng số nhà mới cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Báo Người Lao Động tặng Cờ Tổ quốc cho phường Bàn Cờ chào mừng Đại hội MTTQ - Ảnh 6.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam tặng bản đồ hành chính TP HCM mới cho đại diện khu phố

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", phường Bàn Cờ đã tặng quà cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

Cụ thể, 29 phần quà cho người cao tuổi; 29 phần quà cho hộ gia đình; 64 phần quà cho đoàn viên, người lao động; 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh vượt khó học giỏi và 11 phần quà cho trẻ mồ côi cha, mẹ, người thân do dịch COVID-19.

Tin liên quan

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đồng hành cùng Ngày chủ nhật xanh

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đồng hành cùng Ngày chủ nhật xanh

(NLĐO) – Đồng hành cùng "Ngày Chủ nhật xanh" diễn ra tại phường Tân Hưng, TP HCM, Báo Người Lao Động trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc.

Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc, đồng hành chiến dịch Mùa hè xanh

(NLĐO) - 200 lá cờ Tổ quốc được Báo Người Lao Động trao tặng Phân hiệu Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam - TP HCM để xây dựng đường cờ ở tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đoạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TP HCM năm 2025

(NLĐO) - Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh các sáng kiến, công trình, sản phẩm sáng tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố

TP HCM cờ Tổ quốc phường Bàn Cờ Đường cờ Tổ quốc Báo Người Lao Động báo người lao động tặng cờ tổ quốc thi đua chào mừng đại hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo