Sáng 10-8, Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ, TP HCM đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường.

Mỗi số nhà - Một nghĩa tình; Bữa cơm Công đoàn

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường Bàn Cờ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ TP HCM phát động, như phong trào xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản"; phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"…

Phường Bàn Cờ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường, nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Bàn Cờ khởi động 74 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Đại hội Đại biểu MTTQ phường

Đồng thời triển khai các công trình, phần việc thi đua tiêu biểu.

Cụ thể: Ủy ban MTTQ phường thực hiện công trình "Mỗi số nhà – Một nghĩa tình": thay mới 200 biển số nhà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; các hộ cận nghèo, khó khăn, thương binh, bệnh binh, phụ nữ yếu thế; Công trình "Hẻm mới khởi sắc - Cờ tin yêu"…

Hội Liên hiệp phụ nữ phường thực hiện Công trình "Góc bếp yêu thương"; Hội Cựu chiến binh thực hiện Công trình "Sửa chữa nhà đồng đội"; Đoàn Thanh Niên triển khai Đội hình thanh niên, chiến sĩ tình nguyện "Đồng hành cùng địa phương" trong chuyển đổi số, hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công phường…

Công trình "Bữa cơm Công đoàn" với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, đơn vị.

Trao tặng cờ Tổ quốc, khơi dậy niềm yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Phát biểu chỉ đạo đợt thi đua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ Trần Thị Hường yêu cầu các công trình, phần việc thi đua phải cụ thể, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của từng khu phố, từng đối tượng. Mỗi công trình, mỗi phần việc cần có tiêu chí rõ ràng, thời gian hoàn thành cụ thể, đảm bảo chất lượng và giá trị bền vững.

Công đoàn cơ sở hưởng ứng phong trào thi đua với công trình "Bữa cơm Công đoàn"

Trong quá trình triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cần tích cực tìm kiếm những mô hình, giải pháp hay để nhân rộng, kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên những gương sáng, có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua.

Bà Trần Thị Hường tin tưởng rằng đợt thi đua cao điểm này sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hành động cách mạng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi từ mỗi hộ gia đình, từng khu phố, lan tỏa khắp địa bàn phường.

Thành công của phong trào sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ, Đại hội MTTQ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Tại lễ phát động, Báo Người Lao Động đã trao 500 lá cờ Tổ quốc để Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ thực hiện phong trào "Đường cờ Tổ quốc" tại 16 tuyến hẻm đang được duy tu, cải tạo, nâng cấp.

Đại diện Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho đại diện Ban công tác mặt trận tại 16 tuyến hẻm

Được sự hỗ trợ của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ đã tặng bản đồ hành chính TP HCM mới cho 36 khu phố. Ngân hàng Thương mại CP Nam Á cũng tặng 200 bảng số nhà mới cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam tặng bản đồ hành chính TP HCM mới cho đại diện khu phố

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", phường Bàn Cờ đã tặng quà cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, 29 phần quà cho người cao tuổi; 29 phần quà cho hộ gia đình; 64 phần quà cho đoàn viên, người lao động; 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh vượt khó học giỏi và 11 phần quà cho trẻ mồ côi cha, mẹ, người thân do dịch COVID-19.