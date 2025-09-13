Báo Người Lao Động tặng phường Bình Trưng 2.500 lá cờ tổ quốc

Sáng 13-9, Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TP HCM) tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng công trình "Bình Trưng muôn sắc hoa" và triển khai mô hình "Tuần tra xanh" phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Xây dựng "Đường cờ tổ quốc"

UB MTTQ phường đã ký kết liên tịch thực hiện phong trào xây dựng công trình "Bình Trưng muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 - 2030 với các đơn vị Báo Người Lao Động, Công ty TNHH Hoàng Lam, Công ty Điện lực Thủ Đức và Công ty TNHH Cảnh quan năng lượng xanh.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (giữa), tặng 2.500 lá cờ tổ quốc cho phường Bình Trưng

Chương trình là một cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng phường Bình Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ban tổ chức đã trao cây xanh, hoa, đất trồng cây… cho các đơn vị.

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 2.500 lá cờ cho phường Bình Trưng để xây dựng "Đường cờ Tổ quốc", nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam phường Bình Trưng, đây là món quà rất ý nghĩa. Thời gian tới, phường Bình Trưng sẽ xây dựng thêm nhiều đường cờ Tổ quốc tại các khu phố.

Độc đáo mô hình "Tuần tra xanh"

Hưởng ứng chính sách đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi xanh toàn diện nhằm giảm phát thải, hướng đến mục tiêu NET ZERO (phát thải ròng bằng 0) vào trước năm 2050.

Với tinh thần đó, Công an Phường Bình Trưng đã thực hiện mô hình "Tuần tra xanh" song hành hai nhiệm vụ, vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự vừa kết hợp giảm phát thải trên địa bàn phường Bình Trưng. Dịp này, UBMT TQ Việt Nam phường đã vận động các nhà hảo tâm tặng 6 xe tuần tra cho Công an phường Bình Trưng (với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng).

Lực lượng tuần tra đã ra quân thực hiện mô hình "Tuần tra xanh" với các hoạt động kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường.