Sáng 31-10, Báo Người Lao Động đã tiếp nhận số tiền 200 triệu đồng từ Sư cô Bích Liên – Viện chủ, trụ trì tổ đình Giác Nhiên (TP Westminster, Bang California, Mỹ) cùng gia đình Phật tử Ngọc Trí, Diệu Huệ, tiếp thêm sức mạnh cho chương trình "Trái tim miền Trung" nhằm hỗ trợ đồng bào đang gồng mình chống chọi với mưa lũ.

Thay mặt sư cô Bích Liên đến trao tặng hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Hậu chia sẻ: "Nhân dịp về thăm quê hương, chứng kiến cảnh các tỉnh miền Trung đang gồng mình ứng phó với ngập lụt nặng nề, sư cô rất đồng cảm và đã vận động các Phật tử tại Mỹ cùng tham gia ủng hộ kinh phí để hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn. Sư cô mong muốn thông qua chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động sẽ kịp thời chuyển số tiền 200 triệu đồng sẽ đến đúng đối tượng".

Ông Nguyễn Văn Hậu thay mặt sư cô Bích Liên trao bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

Tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu này, ông Dương Văn Quang – Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao thư cảm ơn của Ban biên tập Báo đến sư cô Bích Liên cùng gia đình Phật tử Ngọc Trí, Diệu Huệ.

Ông Dương Văn Quang cũng bày tỏ trân trọng trước tấm lòng của sư cô và các Phật tử, dù ở xa nhưng vẫn hướng về đồng bào ruột thịt và khẳng định Báo sẽ sớm chuyển số tiền này thành hoạt động cụ thể để kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu mưa lũ.

Đây không phải là lần đầu tiên sư cô Bích Liên và các Phật tử trao gửi tấm lòng đến Báo Người Lao Động trong các hoạt động thiện nguyện. Trước đó, vào ngày 17-9-2024, ngay khi thiên tai gây nhiều mất mát tại các tỉnh miền Bắc nước ta, sư cô Bích Liên cùng các Phật tử đã trao 220 triệu đồng ủng hộ chương trình "Miền Bắc yêu thương" và đã hỗ trợ rất nhiều chương trình khác của Báo trong những năm qua.

Ông Nguyễn Văn Hậu thay mặt sư cô Bích Liên nhận thư cảm ơn từ Báo Người Lao Động

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành miền Trung đang hứng chịu tổn thất nặng nề về cả người và của do mưa lũ kéo dài, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung" với tinh thần "lá lành đùm lá rách" để kết nối mọi tấm lòng hảo tâm. Hưởng ứng lời kêu gọi, người dân khắp nơi trên cả nước và cả đồng bào nước ngoài đã nhanh chóng tham gia ủng hộ.

Tính từ ngày 30-10 đến sáng 31-10-2025, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc.

Báo Người Lao Động tiếp tục kêu gọi những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

