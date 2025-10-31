HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo Người Lao Động tiếp nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Mỹ Uyên - Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" vừa tiếp nhận 200 triệu đồng từ Sư cô Bích Liên và các Phật tử Tổ đình Giác Nhiên (TP Westminster, California - Mỹ).

Sáng 31-10, Báo Người Lao Động đã tiếp nhận số tiền 200 triệu đồng từ Sư cô Bích Liên – Viện chủ, trụ trì tổ đình Giác Nhiên (TP Westminster, Bang California, Mỹ) cùng gia đình Phật tử Ngọc Trí, Diệu Huệ, tiếp thêm sức mạnh cho chương trình "Trái tim miền Trung" nhằm hỗ trợ đồng bào đang gồng mình chống chọi với mưa lũ.

Thay mặt sư cô Bích Liên đến trao tặng hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Hậu chia sẻ: "Nhân dịp về thăm quê hương, chứng kiến cảnh các tỉnh miền Trung đang gồng mình ứng phó với ngập lụt nặng nề, sư cô rất đồng cảm và đã vận động các Phật tử tại Mỹ cùng tham gia ủng hộ kinh phí để hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn. Sư cô mong muốn thông qua chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động sẽ kịp thời chuyển số tiền 200 triệu đồng sẽ đến đúng đối tượng".

Báo Người Lao Động nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hậu thay mặt sư cô Bích Liên trao bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

Tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu này, ông Dương Văn Quang – Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao thư cảm ơn của Ban biên tập Báo đến sư cô Bích Liên cùng gia đình Phật tử Ngọc Trí, Diệu Huệ.

Ông Dương Văn Quang cũng bày tỏ trân trọng trước tấm lòng của sư cô và các Phật tử, dù ở xa nhưng vẫn hướng về đồng bào ruột thịt và khẳng định Báo sẽ sớm chuyển số tiền này thành hoạt động cụ thể để kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu mưa lũ.

Đây không phải là lần đầu tiên sư cô Bích Liên và các Phật tử trao gửi tấm lòng đến Báo Người Lao Động trong các hoạt động thiện nguyện. Trước đó, vào ngày 17-9-2024, ngay khi thiên tai gây nhiều mất mát tại các tỉnh miền Bắc nước ta, sư cô Bích Liên cùng các Phật tử đã trao 220 triệu đồng ủng hộ chương trình "Miền Bắc yêu thương" và đã hỗ trợ rất nhiều chương trình khác của Báo trong những năm qua.

Báo Người Lao Động nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hậu thay mặt sư cô Bích Liên nhận thư cảm ơn từ Báo Người Lao Động

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành miền Trung đang hứng chịu tổn thất nặng nề về cả người và của do mưa lũ kéo dài, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung" với tinh thần "lá lành đùm lá rách" để kết nối mọi tấm lòng hảo tâm. Hưởng ứng lời kêu gọi, người dân khắp nơi trên cả nước và cả đồng bào nước ngoài đã nhanh chóng tham gia ủng hộ.

Tính từ ngày 30-10 đến sáng 31-10-2025, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc.

Báo Người Lao Động tiếp tục kêu gọi những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Mọi đóng góp gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại: (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889.

* Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909.

Báo Người Lao Động trao 20 suất quà cho bệnh nhân nghèo ở vùng lũ dữ TP Huế

Báo Người Lao Động trao 20 suất quà cho bệnh nhân nghèo ở vùng lũ dữ TP Huế

(NLĐO) - Trong lũ dữ, người bình thường vốn đã khó khăn, với các bệnh nhân thì khó khăn gấp bội. Bởi vậy, món quà của Báo Người Lao Động rất kịp thời, ý nghĩa

Phát động chương trình "Trái tim miền Trung"

(NLĐO) - Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang gồng mình trong mưa lũ với những tổn thất nặng nề cả về con người lẫn vật chất.

Miền Trung gồng mình

Ở TP Đà Nẵng, mưa lớn tiếp tục trút xuống, nhất là tại vùng núi ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn

