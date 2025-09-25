Bất chấp bối cảnh toàn cầu còn nhiều rủi ro từ chính trị và thương mại, kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Xuất khẩu tăng 14,8%, đạt gần 306 tỉ USD, trong khi nhập khẩu khoảng 292 tỉ USD, giúp nền kinh tế xuất siêu 14 tỉ USD.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng khởi sắc với 463.200 tỉ đồng, bằng 48,3% kế hoạch cả năm, tăng gần 27% so với cùng kỳ 2024.

Thực hiện: Viết Vinh - Duy Phú

Riêng tháng 8, cả nước khởi công và khánh thành 250 công trình tiêu biểu, được kỳ vọng đóng góp hơn 18% GDP năm nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%, nhờ hiệu ứng từ loạt hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo nhiều khó khăn phía trước. Tăng trưởng tín dụng nhanh đang tạo áp lực lên tỉ giá, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. Xuất khẩu chủ yếu dựa vào khu vực FDI cũng đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp nội địa. Đầu tư công cần được đánh giá cả về chất lượng, hiệu ứng lan tỏa và cơ chế khai thác sau khi công trình hoàn thành.

Trong bối cảnh đó, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 lần thứ 3 lúc 8 giờ ngày 26-9 tại TP HCM, với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5%”, quy tụ nhiều nhà quản lý, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp.

Các khách mời sẽ thảo luận các chủ đề về động lực tăng trưởng nhằm tìm những giải pháp và khuyến nghị thiết thực gửi tới Chính phủ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2025.