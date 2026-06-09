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Kinh tế

Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 lần thứ II

Sơn Nhung - Thái Phương - Lê Tỉnh. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 lần II quy tụ chuyên gia, doanh nghiệp, cùng thảo luận giải pháp phát huy vai trò đầu tàu của vùng kinh tế phía Nam

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Vào lúc 8 giờ sáng nay, 9-6, tại trụ sở Báo Người Lao Động (123 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM) sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 lần thứ II với chủ đề "Vùng kinh tế phía Nam - động lực cho tăng trưởng hai con số" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục xác định thành phố là đầu tàu tăng trưởng, cực phát triển và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. 

Nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết vùng, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các địa phương nhằm hình thành không gian phát triển quy mô lớn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 lần thứ II - Ảnh 1.

Với chủ đề "Vùng kinh tế phía Nam - động lực cho tăng trưởng hai con số", diễn đàn sẽ tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế và những thách thức đặt ra đối với khu vực kinh tế năng động nhất cả nước; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hạ tầng, logistics, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Tham dự diễn đàn có nhiều chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức tài chính như TS Trần Du Lịch; GS Nguyễn Đức Khương, Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch AVSE Global; ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai; ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh; cùng đại diện các ngân hàng, khu công nghiệp và doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại khu vực phía Nam.

Thông qua các phiên thảo luận, diễn đàn kỳ vọng sẽ đóng góp những khuyến nghị chính sách thiết thực nhằm phát huy vai trò của vùng kinh tế phía Nam trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

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