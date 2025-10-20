Lúc 8 giờ ngày 21-10, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững".



Hiện nay, mỗi đô thị lớn đều phải đối diện với bài toán khó: rác thải. Không chỉ là gánh nặng môi trường, mà còn là thước đo năng lực phát triển bền vững của một thành phố.

Tại hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững", do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ cùng lắng nghe và trao đổi giữa lãnh đạo các tỉnh, thành, sở, ngành, các chuyên gia môi trường và doanh nghiệp để cùng tìm ra những giải pháp khả thi, mô hình hiệu quả, hiện đại và hướng đi mới cho công tác quản lý, xử lý rác thải tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tham sự hội thảo có lãnh đạo sở, ngành TP HCM và các tỉnh, thành; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Trước khi hội thảo diễn ra, Báo Người Lao Động đã nhận được nhiều tham luận của các chuyên gia trong lĩnh vực gửi về, phân tích và đưa ra giải pháp để biến rác thải thành năng lượng sạch.