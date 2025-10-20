HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo Biến rác thải thành năng lượng sạch

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO)- Hội thảo mong muốn tìm ra những giải pháp khả thi, mô hình hiệu quả, hiện đại và hướng đi mới cho công tác quản lý, xử lý rác thải hiện nay

Lúc 8 giờ ngày 21-10, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững".

Hiện nay, mỗi đô thị lớn đều phải đối diện với bài toán khó: rác thải. Không chỉ là gánh nặng môi trường, mà còn là thước đo năng lực phát triển bền vững của một thành phố.

Hôm nay, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo Biến rác thải thành năng lượng sạch - Ảnh 1.

Tại hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững", do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ cùng lắng nghe và trao đổi giữa lãnh đạo các tỉnh, thành, sở, ngành, các chuyên gia môi trường và doanh nghiệp để cùng tìm ra những giải pháp khả thi, mô hình hiệu quả, hiện đại và hướng đi mới cho công tác quản lý, xử lý rác thải tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tham sự hội thảo có lãnh đạo sở, ngành TP HCM và các tỉnh, thành; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Trước khi hội thảo diễn ra, Báo Người Lao Động đã nhận được nhiều tham luận của các chuyên gia trong lĩnh vực gửi về, phân tích và đưa ra giải pháp để biến rác thải thành năng lượng sạch.

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây

Nhiều nơi trên cả nước đang chịu áp lực lớn về ứng xử với rác thải trong bối cảnh kỹ thuật xử lý chưa đồng bộ và trách nhiệm cộng đồng bị lơ là…

Làm chủ công nghệ khí hóa rác thải

Không chỉ làm chủ công nghệ xử lý rác thải đạt chuẩn châu Âu và Nhật Bản, Do Green còn từng bước thương mại hóa công nghệ này

Khởi nghiệp từ... rác thải

Từ năm 2023, sản phẩm xơ mướp ở vùng quê Sơn Mỹ còn được xuất sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc

TP HCM rác thải Báo Người Lao Động hội thảo rác thải biến rác thải thành năng lượng sạch
