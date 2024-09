Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình Thiếu tá công an Trần Quốc Hoàng

Chiều 9-9, hàng trăm người thân, đồng đội và người dân đã tiễn đưa Thiếu tá Trần Quốc Hoàng (SN 1987, quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên), cán bộ trực tại Trại giam Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 (bão Yagi), về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thắp hương viếng Thiếu tá Trần Quốc Hoàng

Thiếu tá Trần Quốc Hoàng (SN 1987, quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên, hiện sống tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Anh có thâm niên nhiều năm công tác tại Trại giam Quảng Ninh.

Khi hy sinh, anh đang là cán bộ trực trại, Trại giam Quảng Ninh. Trong 2 ngày 7 và ngày 8-9, dù là cuối tuần nhưng do bão khẩn cấp, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng vẫn cùng đồng đội trực tại đơn vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và điện của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng về đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Giám thị Trại giam Quảng Ninh, cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với bão Yagi theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ trực bảo đảm an ninh, an toàn trại giam.

Từ khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7-9, lũ dồn dập dâng cao. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, nước đã ngập ngang nửa tầng 1 khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ và phòng giam, làm sập tường rào khu giam, gây nguy hiểm cho các phạm nhân nên Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió, ra mở cổng thoát hiểm phía sau để tháo nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn, chảy xiết nên sau khi mở cổng, thiếu tá Hoàng đã bị lũ cuốn trôi, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Trần Quốc Hoàng ra đi để lại 2 con nhỏ thơ dại

Trưa 8-9, đại diện Báo Người Lao Động đã đến gia đình Thiếu tá Trần Quốc Hoàng ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trao số tiền 10 triệu đồng từ ủng hộ của bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình thiếu tá Trần Quốc Hoàng.

Nhận số tiền 10 triệu đồng từ bạn đọc của Báo Người Lao Động ủng hộ, ông Trần Văn Chất, bố đẻ thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cho biết là con trai thứ 2 trong gia đình, từ bé Hoàng luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo và luôn biết lo toan cho gia đình, bố mẹ. "Khi bão về, Hoàng thường xuyên gọi điện về cho tôi nhắc nhở phải cẩn thận, không được ra khỏi nhà. Khi nhận được tin dữ, gia đình tôi chỉ mong cháu sẽ bám được vào cành cây và sẽ được cứu sống. Nhưng không ngờ... Dù mất mát, đau thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhưng gia đình tôi cũng sẽ cố vượt qua để cháu có thể ra đi thanh thản. Gia đình sẽ nuôi dạy 2 con của Hoàng là cháu Trần Hoàng Nam sinh năm 2012 và Trần Nguyễn Thảo Anh sinh năm 2018 khôn lớn, thành người, có ích cho xã hội" - ông Chất rưng rưng.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng do bạn đọc của Báo ủng hộ, hỗ trợ gia đình thiếu tá Trần Quốc Hoàng

Sáng 9-9, thông tin từ Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cho biết Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan nghiệp vụ. Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9 đối với đồng chí Trần Quốc Hoàng.

Ngày 9-9, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, cũng đã ký Quyết định về việc hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Trại giam Quảng Ninh.