Báo Người Lao Động trao 2.500 lá cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Ngày 1-10, Báo Người Lao Động phối hợp với Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai, Công ty TNHH Kiểu Việt và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Hoàng Phát trao 2.500 lá cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn rợp bóng cờ Tổ quốc

Số cờ trên được trao để thực hiện hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn phường Quy Nhơn nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, diễn ra từ ngày 2 đến 4-10.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, cho biết đây là hoạt động thiết thực do Báo Người Lao Động phát động, phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao lòng yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc đến với mỗi cán bộ, nhân dân.

Trước đó, ngày 6-2-2025, Báo Người Lao Động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn (cũ) tổ chức lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường ven biển nội thành Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, Báo Người Lao Động trao tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định (cũ) 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" để xây dựng tuyến đường cờ ven biển nội thành Quy Nhơn.

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Định (cũ).