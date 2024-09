Báo Người Lao Động trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình có 4 người chết do sạt lở đất

Chiều 9-9, Đại diện Báo Người Lao Động đã đến xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) thăm hỏi, động viên, trao 30 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc hỗ trợ cho ông Xa Văn Sộm (SN 1973) - người có 4 người thân gồm vợ, con gái duy nhất và 2 cháu ngoại (trong đó có cháu nhỏ nhất mới 16 tháng tuổi) tử vong do bị sạt lở đất vùi lấp bởi ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Đại diện Báo Người Lao Động (bìa phải) trao 30 triệu đồng hỗ trợ ông Xa Văn Sộm (giữa). Bìa trái là ông Xa Văn Thao, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Minh. Ảnh: Văn Duẩn

Nhận món quà từ Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động, ông Sộm bày tỏ xúc động: "Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn Báo Người Lao Động đã về chia sẻ, động viên, trao hỗ trợ 30 triệu đồng, giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Tôi rất cảm ơn" - ông Sộm nói.

Trao 30 triệu đồng hỗ trợ ông Xa Văn Sộm - người có 4 người thân tử vong do sạt lở đất. CLIP: Văn Duẩn

Ông Xa Văn Thao, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Minh, cho biết hoàn cảnh gia đình ông Xa Văn Sộm rất thương tâm, có 4/5 người thân bị thiệt mạng do sạt lở đất vào rạng sáng 8-9, chỉ còn ông Sộm sống sót nhưng bị thương khá nặng.

Thời điểm trên, khối lượng đất đá lớn từ trên đỉnh đồi sạt lở xuống, làm sập hoàn toàn căn nhà của gia đình ông Sộm. Thời điểm sạt lở vào đêm khuya, trong nhà có 5 người đang ngủ và đã bị vùi lấp. Ông Sộm nhiều năm liền là hộ nghèo, do mới xây được căn nhà nên hiện chỉ còn là cận nghèo, nhưng bão đi qua, giờ người thân không còn ai, nhà chỉ còn là đống đổ nát.

Gom góp bao năm xây được mái nhà, sau bão số 3, ông Sộm mất 4 người thân, tài sản chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Văn Duẩn

Sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà của ông Xa Văn Sộm

Theo ông Thao, rạng sáng 8-9, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Để tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Vụ sạt lở xảy ra lúc đêm khuya, thời điểm đang mưa bão lớn, tuyến đường đến hiện trường bị sạt lở nhiều nơi, chia cắt không thể di chuyển bằng ôtô, xe máy mà phải đi bộ.

Quá trình di chuyển đến hiện trường, do mưa bão lớn, sạt lở đường, lũ lớn, cây gãy đổ, trời gió to nên lực lượng cứu hộ phải đi bộ khoảng 5-6 km mới tới nơi. Do mưa bão nên lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ đồng hồ mới tìm thấy các nạn nhân. Ông Xa Văn Sộm được tìm thấy đầu tiên và đưa đi cấp cứu. Sau đó thi thể 4 nạn nhân tử vong được tìm thấy trong đống đổ nát của ngôi nhà.

Ngôi nhà của ông Xa Văn Sộm ở xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc sau bão số 3

Ông Thao cho biết trước khi tai họa ập đến, hôm khai giảng năm học mới ông còn gặp con gái ông Sộm là chị Xa Thị Xuyến (SN 1997) bế con gái út mới 16 tháng tuổi và đưa con trai là Hà Hiểu Minh (SN 2017) đi khai giảng năm học mới. "Vậy mà, giờ cả 3 mẹ con cháu đều không còn nữa!"- ông Thao buồn rầu.

"Báo Người Lao Động khi nhận được tin đã lên thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 30 triệu đồng. Đây là sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa đối với ý nghĩa lớn để trao tặng cho gia đình, giúp anh Sộm dành dụm để khắc phục lại nơi ở. Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Minh, tôi xin cảm ơn Báo Người Lao Động" - ông Thao bày tỏ.