Thời sự

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai

G.Nam - N.Vân

(NLĐO) - Các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Báo Người Lao Động

Chiều 11-2, Báo Người Lao Động phối hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức chương trình chăm lo, trao quà Tết cho Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai (phường An Hội Đông, TPHCM).

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai - Ảnh 1.

Đại diện Ngân hàng BIDV và Báo Người Lao Động trao biểu trưng quà Tết cho nhà trường

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026" do Báo Người Lao Động triển khai trên địa bàn TP HCM, với tinh thần "tương thân tương ái", góp phần sẻ chia để những hoàn cảnh yếu thế có thêm điều kiện đón Tết ấm áp.

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai - Ảnh 2.

Đại diện Báo Người Lao Động tặng quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, đại diện Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được trường chăm sóc, nuôi dưỡng. Những phần quà Tết tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần, tiếp thêm niềm vui cho tập thể giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường trong dịp Xuân về.

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM tặng quà cho các em

Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai là cơ sở giáo dục đặc biệt.

Nơi đây chăm sóc và dạy học cho hơn 100 trẻ em với các dạng khuyết tật như chậm phát triển trí tuệ, hội chứng Down, bại não nhẹ, bại liệt…

Mỗi em được xây dựng chương trình học tập và phục hồi chức năng riêng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng phát triển.

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai - Ảnh 4.

Đại diện các đơn vị chụp hình cùng các em và phụ huynh

Không chỉ tập trung vào giáo dục, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống nhằm giúp các em tăng cường giao tiếp, tự tin hòa nhập cộng đồng. Với đội ngũ giáo viên tận tâm và môi trường học tập phù hợp, Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa cho các gia đình có con em khuyết tật trên địa bàn TP HCM.

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai - Ảnh 5.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các em

Đại diện Báo Người Lao Động cho biết việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của đơn vị, thể hiện trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí đối với cộng đồng. Thông qua sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, để mùa xuân đến với mọi người trọn vẹn hơn.

