Tự hào cờ Tổ quốc

Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc

Duy Phú - Thanh Trúc

(NLĐO) - Việc Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc là món quà rất ý nghĩa, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân

Tối 29-8, Đảng ủy - HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ phường Thông Tây Hội, TP HCM tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề "Sắt son niềm tin - vững bước đổi mới".

Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 1.
Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 2.

Chương trình văn nghệ chủ đề "Sắt son niềm tin - vững bước đổi mới".

Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Thông Tây Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội... cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đã tham dự chương trình.

Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Song Luân, Phó Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội,  cho biết chương trình nhằm tuyên truyền ý nghĩa sự kiện Quốc khánh 2-9 và Cách mạng Tháng Tám; giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu được giá trị của độc lập dân tộc, trân trọng những đóng góp to lớn của cha ông, từ đó tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc, đoàn kết và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM và đại diện phường Thông Tây Hội trao thư cảm ơn các đơn vị tham gia đồng hành với chương trình

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 600 lá cờ cho phường Thông Tây Hội để xây dựng "Đường cờ Tổ quốc", nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 5.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng phường Thông Tây Hội 600 lá cờ Tổ quốc

Theo ông Nguyễn Song Luân, đây là món quà rất ý nghĩa. Thời gian tới, phường Thông Tây Hội sẽ xây dựng thêm nhiều đường cờ Tổ quốc tại các khu phố.

Đường cờ Tổ quốc Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao tặng cờ tổ quốc Phường Thông Tây Hội Chương trình văn nghệ "Sắt son niềm tin - vững bước đổi mới".
