Báo Người Lao Động tuyển dụng nhân viên hành chính - văn phòng

I. Mô tả công việc



- Thực hiện công tác hành chính tại văn phòng (lễ tân, nhận công văn đến-đi, theo dõi và bảo quản tài sản chung tại văn phòng, kiểm kê và lưu giữ tài liệu, tài sản của văn phòng….)

- Thực hiện công tác kế toán: Hằng tháng xuất hóa đơn cho các đơn vị đăng quảng cáo cũng như đặt mua báo dài hạn, kê khai hóa đơn tài chính. Theo dõi các khoản thu, chi của văn phòng, thống kê, tổng hợp, quyết toán theo tháng - qúy - năm.

- Làm thủ quỹ tại văn phòng: Giữ quỹ tiền mặt tại văn phòng, thu - chi theo hóa đơn chứng từ. Kiểm kê, thống kê quĩ tiền mặt theo tháng - qúy - năm.

- Theo dõi lĩnh vực quảng cáo và làm quảng cáo tại văn phòng.

- Quản lý lĩnh vực phát hành tại văn phòng: Theo dõi số liệu phát hành báo, số liệu in, số liệu báo bán ra thị trường và báo tồn thu về, theo dõi báo gửi đi các tỉnh, theo dõi tiến độ in báo và nhận báo từ nhà in. Theo dõi tiến độ thu tiền mua báo. Làm tổng hợp quyết toán phát hành theo tháng - quý - năm.

- Tiếp nhận đơn thư của bạn đọc gửi đến văn phòng

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Văn phòng.

II. Yêu cầu

1. Giới tính - Độ tuổi

- Nữ, từ 22 đến 38 tuổi

2. Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị văn phòng hoặc các chuyên ngành gần.

3. Kinh nghiệm làm việc

- Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trở lên

4. Yêu cầu về năng lực

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc công tác hành chính, quản trị văn phòng, kế toán - tài chính

- Thành thạo tin học văn phòng

- Biết lập kế hoạch; giao tiếp, xử lý tình huống tốt

- Biết Tiếng Anh là một lợi thế

5. Địa điểm làm việc:

- Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực Miền Trung

- Địa chỉ: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

III. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ)

- Sơ yếu lý lịch (ghi rõ thông tin cá nhân, gia đình, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc)

- Căn cước công dân (sao y công chứng)

- Văn bằng và chứng chỉ liên quan (sao y công chứng)

- 4 ảnh 3x4 (mới nhất)

- Giấy khám sức khỏe

IV. Quyền lợi, chính sách:

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Mức thu nhập theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.

- Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn;

- Phụ cấp: Cơm trưa, điện thoại, internet, xăng xe, …

- Tiền trang phục, nghỉ mát hằng năm;

- Chế độ khác theo quy định chung của Báo.

V. Hình thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể chọn 1 trong 2 hình thức sau:

- Nộp hồ sơ online: ứng viên gửi hồ sơ qua email: tuyendung.bnld@gmail.com

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Tổ chức - Hành chính - Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM hoặc Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, số 152 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Người liên hệ: chị Lê Dung

Điện thoại: (028) 39330888; Di động: 0966.735.417

(Vui lòng nộp hồ sơ và liên hệ trong giờ hành chính, thứ 2 đến thứ 6)

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 15/08/2024.