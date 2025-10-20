Báo Người Lao Động tuyển dụng nhân viên lái xe

1. Mô tả công việc:
- Lái xe đưa đón Lãnh đạo, CB-CNV hoặc khách của cơ quan theo lịch trình được phân công.
- Đảm bảo an toàn giao thông, tuân thủ pháp luật khi lưu thông.
- Bảo quản, vệ sinh xe hằng ngày, giữ xe luôn sạch sẽ, gọn gàng, trong tình trạng hoạt động tốt.
- Theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ (dầu nhớt, nước làm mát, lốp xe, bình ắc quy, phanh…).
- Thực hiện các công việc vận chuyển hàng hóa, hồ sơ, tài liệu, thiết bị khi được giao.
- Ghi chép và báo cáo hành trình, nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng định kỳ cho bộ phận phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan hoặc quản lý trực tiếp.
2. Yêu cầu:
2.1. Yêu cầu về bằng lái và trình độ
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
- Có bằng lái xe tối thiểu B2 trở lên
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe an toàn, không vi phạm luật giao thông; có khả năng lái xe đường dài tốt
- Nắm vững quy định Luật giao thông đường bộ
- Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật ô tô, địa lý các vùng miền và TP HCM
2.2. Yêu cầu tuổi, kỹ năng và phẩm chất
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: từ 32 - 40 tuổi
- Sức khỏe tốt, không nghiện rượu bia, không dương tính với ma túy
- Cẩn thận, trung thực, đúng giờ, tinh thần trách nhiệm cao.
- Giao tiếp lịch sự, tác phong chuyên nghiệp.
3. Quyền lợi, chính sách:
- Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Mức thu nhập theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân
- Thưởng vào các dịp lễ, Tết.
- Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn;
- Phụ cấp: Cơm trưa, điện thoại, xăng xe, …
- Tiền trang phục, nghỉ mát hằng năm;
- Chế độ khác theo quy định chung của Báo.
4. Hồ sơ xin việc bao gồm:
- Đơn xin việc
- Lý lịch tư pháp (có thể bổ sung sau khi nộp hồ sơ)
- Sơ yếu lý lịch rõ ràng (có xác nhận của chính quyền địa phương)
- Căn cước công dân (sao y công chứng)
- 4 ảnh 3x4 (mới nhất),
- Giấy khám sức khỏe
- Các văn bằng và chứng chỉ liên quan (sao y công chứng)
5. Hình thức gửi hồ sơ: Qua email hoặc nộp trực tiếp
- Email: tuyendung.bnld@gmail.com
- Trực tiếp: Văn phòng Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028 39330 888, Di động: 0966 735 417
- Người liên hệ: Cô Lê Dung
Hạn cuối nhận hồ sơ: 10/11/2025. Ưu tiên những hồ sơ nộp sớm.
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ.
