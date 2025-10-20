HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Báo Người Lao Động tuyển dụng nhân viên lái xe

Báo Người Lao Động tuyển dụng nhân viên lái xe làm việc tại trụ sở của Báo

1. Mô tả công việc:

- Lái xe đưa đón Lãnh đạo, CB-CNV hoặc khách của cơ quan theo lịch trình được phân công.

- Đảm bảo an toàn giao thông, tuân thủ pháp luật khi lưu thông.

- Bảo quản, vệ sinh xe hằng ngày, giữ xe luôn sạch sẽ, gọn gàng, trong tình trạng hoạt động tốt.

- Theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ (dầu nhớt, nước làm mát, lốp xe, bình ắc quy, phanh…).

- Thực hiện các công việc vận chuyển hàng hóa, hồ sơ, tài liệu, thiết bị khi được giao.

- Ghi chép và báo cáo hành trình, nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng định kỳ cho bộ phận phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan hoặc quản lý trực tiếp.

Báo Người Lao Động tuyển dụng nhân viên lái xe - Ảnh 1.

2. Yêu cầu:

2.1. Yêu cầu về bằng lái và trình độ

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

- Có bằng lái xe tối thiểu B2 trở lên

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe an toàn, không vi phạm luật giao thông; có khả năng lái xe đường dài tốt

- Nắm vững quy định Luật giao thông đường bộ

- Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật ô tô, địa lý các vùng miền và TP HCM

2.2. Yêu cầu tuổi, kỹ năng và phẩm chất

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: từ 32 - 40 tuổi

- Sức khỏe tốt, không nghiện rượu bia, không dương tính với ma túy

- Cẩn thận, trung thực, đúng giờ, tinh thần trách nhiệm cao.

- Giao tiếp lịch sự, tác phong chuyên nghiệp.

3. Quyền lợi, chính sách:

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Mức thu nhập theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân

- Thưởng vào các dịp lễ, Tết.

- Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn;

- Phụ cấp: Cơm trưa, điện thoại, xăng xe, …

- Tiền trang phục, nghỉ mát hằng năm;

- Chế độ khác theo quy định chung của Báo.

4. Hồ sơ xin việc bao gồm:

- Đơn xin việc

- Lý lịch tư pháp (có thể bổ sung sau khi nộp hồ sơ)

- Sơ yếu lý lịch rõ ràng (có xác nhận của chính quyền địa phương)

- Căn cước công dân (sao y công chứng)

- 4 ảnh 3x4 (mới nhất),

- Giấy khám sức khỏe

- Các văn bằng và chứng chỉ liên quan (sao y công chứng)

5. Hình thức gửi hồ sơ: Qua email hoặc nộp trực tiếp

- Email: tuyendung.bnld@gmail.com

- Trực tiếp: Văn phòng Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 028 39330 888, Di động: 0966 735 417

- Người liên hệ: Cô Lê Dung

Hạn cuối nhận hồ sơ: 10/11/2025. Ưu tiên những hồ sơ nộp sớm.

Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ.

