Báo Người Lao Động và 2 báo tại TP HCM được đánh giá "chuyển đổi số xuất sắc"

Ngày 18-12, Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch đã ra Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025

Theo đó, Khối báo trung ương có 10 báo được công nhận trưởng thành chuyển đổi số xuất sắc, gồm: Báo VNExpress, Báo Lao Động, Báo Nhân Dân, Báo điện tử VTC News, Báo điện tử VIETNAMPLUS, Báo Quân Đội Nhân Dân, Báo Tiền Phong, Báo Tin Tức và Dân Tộc, Báo Đại Biểu Nhân Dân, Báo Xây Dựng.

Khối địa phương có 10 báo được công nhận trưởng thành chuyển đổi số xuất sắc, trong đó TP HCM có 3 báo, gồm: Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, và Báo Phụ Nữ TP HCM.

Bảy báo còn lại gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An; Báo Kinh Tế và Đô Thị; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.



