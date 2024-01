TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (trái, hàng đầu) và PGS-TS Đặng Hoài Bắc, Gám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trao đổi biên bản hợp tác. ẢNH: QUANG LIÊM

Ngày 19-1, tại TP HCM, Báo Người Lao Động và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký hợp tác trong đào tạo, chuyển đổi số báo chí.

TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chia sẻ cách đây 20 năm thì báo chí ở Việt Nam hầu như không có khái niệm báo điện tử, chủ yếu là báo in. Cuối năm 1997, Việt Nam kết nối internet với toàn cầu và bắt đầu chuyển mình từ báo in truyền thống qua báo điện tử. Trong khoảng 10 năm đầu thì còn chậm nhưng sau đó thì phát triển rất nhanh với sự ra đời của mạng xã hội.



Chuyển đổi số là con đường tất yếu. Nhận thức được điều đó nên Đảng Ủy, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã sớm quyết tâm thay đổi. Cách đây 3 năm, trước khi đại dịch COVID-19 bùng Đảng ủy và Ban biên tập đã thống nhất chuyển đổi số và ra nghị quyết để chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi số tất nhiên phải có nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực.

Nguồn lực tài chính của Báo Người Lao Động thời điểm thực hiện chuyển đổi số rất hạn chế, nên Báo chọn cách làm từng bước; dễ làm trước, khó làm sau. Đầu tiên là thay đổi và thống nhận thức trong cơ quan; tiếp đó là nâng cao kiến thức bằng cách mời các chuyên gia hướng dẫn để cán bộ, phóng viên, nhân viên có thể hiểu rõ chuyển đổi số là gì...

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân cũng chia sẻ thêm, trước đây khi xuất bản báo thì mỗi đêm các bộ phận phải gặp nhau. Nhưng khi ứng dụng phần mềm thì không gặp nhau vẫn xuất bản báo bình thường. Đặc biệt khi đại dịch COVID-19 xảy ra, hoạt động xuất bản vẫn diễn ra bình thường, không cần gặp nhau, không lây nhiễm. Đấy là thắng lợi của chuyển đổi số.

PGS-TS Đặng Hoài Bắc, Gám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đánh giá việc ký kết giữa Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông và báo Người Lao Động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu về báo chí, đặc biệt là chuyển đổi số trong báo chí, là nhu cầu tất yếu đặc biệt với học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Học viện đang có ngành đào tạo về báo chí theo định hướng báo chí số và cũng là 1 trường công nghệ có rất nhiều chuyên gia giỏi về công nghệ.

Hiện nay, công nghệ đã xâm nhập vào trong báo chí rất mạnh mẽ. Dùng trí tuệ nhân tạo có thể làm ra 1 bảng tin chỉ trong 30 giây đến 3 phút tùy độ khó của bảng tin. Vì vậy chúng ta phải làm chủ và tận dụng các ưu thế của công nghệ cũng như là hạn chế tác động không mong muốn của công nghệ đến các lĩnh vực khác, cố gắng tận dụng, khai thác các khía cạnh tích cực… do vậy học viện rất mong muốn được đồng hành với một số báo lớn như Báo Người Lao Động trong việc hỗ trợ chuyển đổi số báo chí. Là một cơ sở đào tạo có thế mạnh về công nghệ, học viện mong muốn sự gắn kết ở trong đào tạo với báo Người Lao Động- một cơ quan báo chí tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số và có những thực tiễn trong thực hiện chuyển đổi số. Trong thời gian học viện sẽ đẩy mạnh đào tạo về đa phương tiện, báo chí, truyền thông tại TP HCM. Do vậy, việc gắn kết với Báo Người Lao Động là 1 việc mà học viện rất quan tâm. Trong hợp tác này, hai bên sẽ tập trung ứng dụng công nghệ trong việc chuyển đổi số báo chí. Bên cạch đó, cũng sẽ lường trước được khả năng mà công nghệ gây ra tác động không như mong muốn hay tiêu cực đối với báo chí, truyền thông. Chúng ta phải hạn chế mặt tiêu cực của công nghệ do những kẻ xấu có thể lợi dụng được trong công tác truyền thông. Việc này hiện nay các quốc gia tiên tiến cũng rất lo ngại. Chúng ta phải đi trước đề phòng trước để truyền thông tích cực các chủ trương đảng nhà nước thông qua công nghệ đến với xã hội một cách nhanh chính xác và đảm bảo hiệu ứng truyền thông thu hút được người đọc. Học viện cũng rất mong muốn tới đây sinh viên của ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện sẽ được thực tập tại môi trường tốt như Báo Báo Người Lao Động để những phóng viên trong tương lai có ý thức về mặt chính trị đặc biệt về mặt công nghệ có thể làm chủ và tiếp cận với báo chuyên nghiệp của quốc tế. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn xây dựng ntòa soạn số hội tụ trong học viện để đào tạo, nghiên cứu những công nghệ mới trong báo chí và chúng tôi rất muốn đồng hành với Báo Người Lao Động trong việc này.

Tại lễ ký, ông Lê Cao Cường, Tổng Thư ký Toà soạn- Báo Người Lao Động cho biết cuối thánh 12-2023, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả khảo sát, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc năm 2023. Báo Người Lao Động vào Top 10 cơ quan báo chí có mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí ở mức xuất sắc trong cả nước; ở khối địa phương, Báo Người Lao Động dẫn đầu trong Top 5.

Nhưng chuyển đổi số báo chí cũng gặp phải 3 khó khăn cơ bản. Thứ nhất, đến thời điểm này chưa có một mô hình chung cho chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí. Ngay cả các cơ quan báo chí lớn ở trung ương hay bộ ngành đều chưa định hình được khung mẫu chung. Những gì Báo Người Lao Động làm và đạt được đều tự mò mẫm tự học hỏi tự làm và ra được cái hình hài ban đầu như vậy. Thứ hai, là vấn đền kinh phí. Thứ 3 là xây dựng app riêng biệt cho báo Người Lao Động; Thứ ba, chưa tìm được những đối tác công nghệ lớn mà am hiểu về báo chí.

"Qua làm việc với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì được biết học viện có đào tạo báo chí với cách đào tạo thiên về công nghệ. Tôi nghĩ điều này phù hợp với xu thế hiện nay"- ông Lê Cao Cường, đánh giá.