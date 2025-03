Bao nhiêu vỉa hè thi công gây ảnh hưởng cây xanh?

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Trung tâm vừa có báo cáo gửi Sở Giao thông Công chánh (GTCC) TP HCM về việc thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè tại các quận, huyện ảnh hưởng đến an toàn cây xanh.

Theo đó, tính đến ngày 26-3, Trung tâm ghi nhận có 58 tuyến đường thuộc các quận 1, 5, 6, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Củ Chi đang triển khai thi công, sửa chữa vỉa hè, có ảnh hưởng đến an toàn xây xanh.

Trong đó, quận 1 có 16 tuyến đường; tương tự, quận 11: 9; quận 6: 10, quận 5: 8, còn lại thuộc các quận Tân Phú, Bình Thạnh, huyện Củ Chi.

Ngoài ra, có khoảng 90 cây xanh bị chặt hạ, thay thế, trong đó có 3 cây loại 1 và 57 cây loại 2 cùng 30 cây loại 3.

Thời gian qua, đơn vị này có công văn gửi UBND các quận, huyện khuyến cáo, hướng dẫn việc tuân thủ đảm bảo an toàn cây xanh khi triển khai thi công công trình.

Tuy nhiên, thực tế quá trình theo dõi, kiểm tra, Trung tâm ghi nhận các chủ đầu tư chưa tuân thủ nghiêm túc chủ trương, hướng dẫn của UBND TP và Sở Xây dựng. Các vỉa hè đang thi công xảy ra tình trạng đào bóc bằng xe cơ giới đẫn đến va quẹt thân cây gây dập, đứt rễ hoặc hạ cốt nền sâu xung quanh gốc khiến gốc cây trồi cao so mặt nền.

Ngoài ra, tình trạng phơi lộ rễ cây trong thời gian dài do việc đào bóc hàng loạt và chậm tái lập.

Nhiều vỉa hè đang thi công gây ảnh hưởng cây xanh (Ảnh: ÁI MY)

Trước tình trạng trên, Trung tâm và các đơn vị chăm sóc, bảo dưỡng đã kiểm tra, rà soát và xử lý, chặt hạ khoảng 90 cây có nguy cơ mất an toàn do hệ rễ bị xâm hại nghiêm trọng; xử lý cắt gọn cành nhánh nhiều cây khác nhằm giảm nguy cơ rủi ro mất an toàn.

Mặc dù vậy, vẫn còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn về lâu dài đối với những cây xanh còn lại trên các tuyến đường có những hư hại, khiếm khuyết chưa phát hiện được hoặc tiềm ẩn nguy cơ do tác động tiêu cực của quá trình thi công gây ra.

Do đó, Trung tâm kiến nghị Sở GTCC giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh do các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thi công. Đồng thời, ban hành văn bản khuyến cáo, nhắc nhở các quận, huyện chấn chỉnh các chủ đầu tư, các nhà thầu và có biện pháp chế tài những đơn vị vi phạm gây mất an toàn cho cây xanh.