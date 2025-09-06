HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo Phụ nữ TP HCM trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình"

PHAN ANH

(NLĐO)- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nhấn mạnh đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một hành trình chạm vào những điều thiêng liêng nhất

Ngày 6-9, Báo Phụ nữ TP HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình".

Dự lễ có Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức.

Cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác giả tham gia. Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 12 bài viết xuất sắc để trao giải.

Cụ thể, tác phẩm "Gia tộc họ Lý và tình yêu gốm sứ" của tác giả Bung Trần đoạt giải Đặc biệt; tác phẩm "Chủ tịch Thorakao: "Chữ hiếu với tôi là làm theo gương của mẹ và bảo tồn thương hiệu Thorakao" của tác giả Lữ Ý Nhi đoạt giải Nhất.

Báo Phụ nữ trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức và Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM Lý Việt Trung trao giải Đặc biệt cho tác giả đoạt giải

Báo Phụ nữ trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" - Ảnh 2.

Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc và lãnh đạo Hội Doanh nhân Sài Gòn chúc mừng tác giả đoạt giải Nhất

Ngoài ra, có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng là 75 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao giải thưởng Bài viết được yêu thích nhất, trị giá 1 triệu đồng, dựa trên lượt xem, lượt like và share.

Nhận xét về cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh đây không chỉ là một sân chơi mà còn là một hành trình chạm vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM biểu dương Báo Phụ nữ TP HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn – những người đã thổi bùng ngọn lửa hiếu nghĩa của những doanh nhân, giúp nó bừng sáng trọng cộng đồng.

Báo Phụ nữ trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ trao giải

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, việc vun bồi những giá trị gia đình – hiếu nghĩa, nhân ái, thủy chung, trách nhiệm - không chỉ là chuyện riêng của mỗi nhà, mà còn là quốc sách, là nền móng để đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

"Cuộc thi này không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà đã trở thành một nhịp cầu kết nối trái tim, đề mỗi chúng ta nhận ra rằng: dù bận rộn đến đâu, dù thành công đến nhường nào, gia đình vẫn là điểm tựa bình yên nhất, là nguồn cội của mọi thành công" - ông Dương Anh Đức khẳng định.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM Lý Việt Trung nhấn mạnh lễ trao giải diễn ra đúng vào mùa Vu Lan – mùa báo hiếu, chúng ta cùng nhau nhắc lại đạo lý ngàn đời: "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây".

Báo Phụ nữ trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" - Ảnh 4.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM Lý Việt Trung phát biểu tại lễ trao giải

Báo Phụ nữ trao giải Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" - Ảnh 5.

Các tác giả đoạt giải giao lưu tại lễ trao giải

Lễ trao giải không chỉ là sự tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng hãy biết lắng lòng, trân trọng chữ Hiếu – với gia đình, với cộng đồng, với Tổ quốc.

Bởi đó chính là gốc rễ làm nên sự trưởng thành của mỗi cá nhân, sự bền vững của mỗi doanh nghiệp, và sự trường tồn của cả dân tộc.

Bà Lý Việt Trung cho biết Ban tổ chức rất vui mừng khi cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với hàng trăm bài viết giàu cảm xúc và đầy nhân văn.

Mỗi tác phẩm dự thi là một thước phim sống động, ghi lại những hy sinh thầm lặng của bậc sinh thành, những giọt nước mắt nhớ thương của người con xa nhà, hay những khoảnh khắc sum vầy đong đầy hạnh phúc.

Đằng sau những trang viết ấy là hình ảnh doanh nhân – không phải như một tầng lớp xa cách, mà là những con người bằng xương bằng thịt, giàu tình cảm, nhân hậu và đầy trách nhiệm.

Phát động Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" lần thứ 2

Dịp này, Báo Phụ nữ TP HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn đã phát động Cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" lần thứ 2. Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 20-10-2025 đến ngày 30-4-2026.

Mỗi tác phẩm dự thi từ 1.200 chữ đến 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Ban tổ chức có quyền điều chỉnh số lượng giải thưởng cho phù hợp với thực tế dự thi và quyết định cuối cùng về tác phẩm đoạt giải.

Bài dự thi gửi về địa chỉ E-mail: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn. Dự kiến thời gian tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2026.


