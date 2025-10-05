Bao Phương Vinh lần đầu đăng quang carom ba băng HBSF Tour

Khởi tranh từ ngày 29-9 tại Trung tâm Dịch vụ TDTT TP HCM, Giải Billiards HBSF Tour 3 - Cúp MIN Table quy tụ dàn cơ thủ nam, nữ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay ở các nội dung pool 9 bi nam, pool 9 bi nữ, carom 3 băng nam và carom 3 băng nữ. Một số khách mời quốc tế cũng góp mặt, tạo thêm điểm nhấn thú vị cho giải đấu được xem là "World Cup của billiards Việt Nam".



Rất nhiều cuộc so tài hấp dẫn đã diễn ra trong 6 ngày tranh tài của giải, nóng đến độ những hảo thủ hàng đầu của carom 3 băng như Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực hay cả Trần Quyết Chiến đều không thể chen chân vào 4 vị trí dẫn đầu giải.

Bao Phương Vinh thi đấu ấn tượng trong trận chung kết

Chưa từng giành chiến thắng ở các giải thuộc HBSF Tour, nhà vô địch thế giới 2023 Bao Phương Vinh lần này đã xuất sắc "phá dớp" sau cuộc chạm trán với nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự trong trận chung kết carom. Mặc dù đối mặt với vô vàn áp lực, Bao Phương Vinh vẫn tự tin ghi loạt series 7 điểm để dẫn 28-20 trước giờ nghỉ giải lao.

Khi trận đấu trở lại, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt từ Thanh Tự, Bao Phương Vinh vẫn duy trì lợi thế và giữ vững phong độ lẫn hiệu suất ghi điểm để thắng chung cuộc 50-42 sau 34 lượt cơ.

Đây là lần đầu tiên Bao Phương Vinh vô địch một tour đấu trong hệ thống giải HBSF. Danh hiệu này mang về phần thưởng 50 triệu đồng cho nhà vô địch thế giới 2023.

Bao Phương Vinh lần đầu vô địch một Tour đấu của HBSF

Trong khi đó, á quân Nguyễn Trần Thanh Tự nhận 20 triệu đồng, còn Nguyễn Nhất Hòa và Đào Văn Ly đồng hạng ba nhận thưởng 10 triệu đồng.

Ở nội dung carom 3 băng nữ, chức vô địch thuộc về Nguyễn Đức Yến Sinh với chiến thắng 30-12 sau 24 lượt cơ trước Lương Thị Thơm. Trong khi đó, Bùi Xuân Vàng thắng áp đảo 7-3 trước Lê Hồng Nhung để giành chức vô địch nội dung pool 9 bi nữ.

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch nội dung carom 3 băng nữ

Ở nội dung pool 9 bi nam, cơ thủ kỳ cựu Lim Leng đã tạo nên thế trận lấn lướt, dẫn 6-2 ở hiệp 1 trước khi giành kết quả chung cuộc 11-8 trước Ngô Hồng Thắng để lên ngôi vô địch.

Trao thưởng nội dung pool 9 bi nữ với nhà vô địch Bùi Xuân Vàng

Giải Billiards HBSF Tour 3 năm 2025 quy tụ hơn 300 cơ thủ. HBSF Tour 3 cũng là chặng cuối cùng trong năm để các cơ thủ tìm kiếm suất tham dự Final Tour HBSF tổ chức vào cuối năm.

Đây cũng là dịp cọ xát cho các cơ thủ trước thềm các giải đấu quan trọng sắp tới như World Cup hay World Championship. Vài ngày tới, các cơ thủ carom 3 băng hàng đầu Việt Nam sẽ tham gia chặng World Cup diễn ra tại Bỉ từ ngày 6 đến 12-10.