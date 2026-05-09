Thể thao

Bao Phương Vinh về nhì ở Giải Vô địch billiards châu Á trên sân nhà

Đ.Tùng

Đánh bại hạt giống số 1 Cho Myung-woo tại vòng 16 nhưng để thua cơ thủ Kim Haeng-jik ở chung kết, Bao Phương Vinh vuột danh hiệu vô địch châu Á trên sân nhà.

Cảm giác tiếc nuối tràn ngập các dãy khán đài Nhà Thi đấu TDTT Hồ Xuân Hương (TP HCM), nơi đang diễn ra Giải Vô địch billiards carom châu Á 2026, sau khi trận chung kết nội dung carom 3 băng nam kết thúc vào chiều tối 8-5. Là niềm hy vọng cao nhất của nước chủ nhà sau khi hảo thủ Trần Quyết Chiến bất ngờ dừng bước tại vòng 1/8, Bao Phương Vinh bước vào trận chung kết gặp Kim Haeng-jik (hạng 15 thế giới) với quyết tâm rất cao.

Bao Phương Vinh về nhì ở Giải Vô địch billiards châu Á trên sân nhà - Ảnh 1.

Kim Haeng-jik vượt qua Bao Phương Vinh trong trận chung kết châu Á .Ảnh: PHONG LÊ

Sau khi cùng suýt bị loại ở vòng bảng và may mắn đi tiếp với vé nhì bảng, cả Bao Phương Vinh lẫn Kim Haeng-jik đều thi đấu "như lên đồng" ở giai đoạn loại trực tiếp.

Nếu như Kim vượt qua Trần Quyết Chiến với tỉ số cách biệt thì Bao Phương Vinh thắng cả Cho Myung-woo lẫn Trần Thanh Lực, những cơ thủ có ít nhất một lần đăng quang ở World Cup, thậm chí "thần đồng" Cho Myung-woo còn đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới lẫn châu Á.

Hai cơ thủ góp mặt ở trận chung kết đã cống hiến một màn thư hùng mãn nhãn. Kim Haeng-jik khởi đầu cực tốt, thường xuyên bỏ xa từ 9-10 điểm so với Bao Phương Vinh, bất chấp cơ thủ chủ nhà thực hiện được một series 10 điểm để thu hẹp cách biệt.

Dẫn trước 27-15 trước giờ nghỉ giải lao, Kim Haeng-jik tiếp tục khiến khán giả Việt Nam nản lòng với những đường cơ chắc chắn, liên tục ghi điểm để tạo khoảng cách 45-33. Bao Phương Vinh nỗ lực bằng một series 6 điểm để thu hẹp cách biệt còn 41-46.

Chung cuộc, cơ thủ hạng 15 thế giới người Hàn Quốc Kim Haeng-jik giành chiến thắng 50-42 sau 23 lượt cơ, chính thức thay thế đồng hương Cho Myung-woo để trở thành nhà vô địch châu Á ở mùa giải thứ 14. Kim Haeng-jik nhận số tiền thưởng 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) và cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng tổng sắp châu lục và thế giới.

