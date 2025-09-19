Bão Ragasa có thể giật trên cấp 17, áp sát Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Ragasa ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.000 km về phía Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão Ragasa

Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, tức 7 giờ ngày 20-9, bão Ragasa có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, tâm bão ở vị trí khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông. Bão Ragasa giữ nguyên tốc độ di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ.

Bão Ragasa dự báo rất mạnh, sóng biển cao tới 10 m



Đến 7 giờ ngày 21-9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, mạnh lên cấp 12–13, giật cấp 16, tâm bão ở vị trí khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông.

Đến 7 giờ ngày 22-9, bão Ragasa mạnh lên cấp 14–15, giật trên cấp 17, ở vị trí khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới), bão Ragasa tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng bởi bão Ragasa, từ chiều và đêm 22-9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ ngày 23-9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.