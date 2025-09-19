Bão Ragasa có thể giật trên cấp 17, áp sát Biển Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Ragasa có thể giật trên cấp 17, áp sát Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng nay 19-9, bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Ragasa ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.000 km về phía Đông.

Bão Ragasa có thể giật trên cấp 17, áp sát Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão Ragasa

Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, tức 7 giờ ngày 20-9, bão Ragasa có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, tâm bão ở vị trí khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông. Bão Ragasa giữ nguyên tốc độ di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ.

Bão Ragasa dự báo rất mạnh, sóng biển cao tới 10 m

Đến 7 giờ ngày 21-9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, mạnh lên cấp 12–13, giật cấp 16, tâm bão ở vị trí khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông.

Đến 7 giờ ngày 22-9, bão Ragasa mạnh lên cấp 14–15, giật trên cấp 17, ở vị trí khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới), bão Ragasa tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng bởi bão Ragasa, từ chiều và đêm 22-9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ ngày 23-9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Tin liên quan

Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta

Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão số 8 - Bão Mitag, có đổ bộ vào nước ta?

(NLĐO) - Trưa 18-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế Mitag.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, có đổ bộ vào nước ta?

(NLĐO) - Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

bão trên biển Đông siêu bão tin bão biển đông bão bão ragasa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo