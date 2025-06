Bão số 1 gây sạt lở ở miền Trung

Tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, nước lũ bất ngờ dâng cao vào lúc 2 giờ khiến toàn bộ khu vực nuôi tôm cá bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân thiệt hại từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Gia đình bà Mai Thị Bốn mất trắng 3 hồ nuôi tôm cá, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng; còn ông Mai Phước Tám bị cuốn trôi 2 hồ nuôi tôm sú trị giá khoảng 500 triệu đồng. Trên địa bàn toàn xã, tổng cộng hơn 20 ha diện tích thủy sản và hàng chục hecta hoa màu, dưa hấu bị hư hỏng nặng.

Nhiều điểm trong nội đô Đà Nẵng cũng ngập nặng. Tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, nước dâng cao 79 cm trong hẻm nhỏ, buộc người dân phải di tản trong đêm. Lượng mưa trong 6 giờ đạt mức rất cao, nhiều nơi trên 160 mm, độ ẩm đất bão hòa 100%.

Bán đảo Sơn Trà ghi nhận khoảng 10 điểm sạt lở lớn nhỏ, đất đá và cây cối tràn ra đường, nhiều đoạn bị chắn lối hoàn toàn. Đáng chú ý, các tuyến đường Yết Kiêu - Đỉnh Bàn Cờ, Hoàng Sa và Tiên Sa xuất hiện đá lăn, cây đổ nên các điểm du lịch tại đây phải tạm ngừng đón khách.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết hơn 100 du khách mắc kẹt trên đảo chưa thể về đất liền được do biển động. "Huyện đã có phương án bảo đảm an toàn cho du khách. Các nhà nghỉ, khách sạn trên đảo Lý Sơn cũng bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho du khách trong thời gian mắc kẹt do bão số 1" - bà Hương thông tin.

Sạt lở tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng do ảnh hưởng bão số 1. Ảnh: BÍCH VÂN

Còn tại Huế, vụ hè thu năm nay, toàn thành phố gieo sạ gần 25.247 ha. Bão số 1 khiến hơn 12.000 ha lúa ở đây bị ngập. Các địa phương đang phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác thủy lợi Huế chủ động vận hành bơm tiêu úng số vùng bị ngập này.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo giải pháp chống ngập úng, tiêu úng đối với diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập tại huyện Phú Lộc và Phú Vang. Theo đánh giá của lãnh đạo UBND TP Huế, đây là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu và đòi hỏi cách tiếp cận mới trong phòng chống thiên tai.

Trong khi đó, trên địa bàn Quảng Nam, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân. Thời điểm này, người dân trên địa bàn vừa gieo sạ lúa và đang trồng các loại hoa màu, rau củ quả nên dự báo đợt mưa ngập này sẽ gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Riêng huyện Duy Xuyên có hơn 2.000 ha lúa bị ngập chìm trong nước trong khi hàng chục ngàn hecta lúa tại các cánh đồng ở huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An, Điện Bàn cũng chìm trong biển nước.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 14.300 ha lúa bị ngập sâu trong nước, tập trung ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ. Người dân các địa phương này đang nỗ lực đắp đê, tiêu úng để cứu lúa. Ngoài ra, một số nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ. Trong khi đó, tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến giao thông liên thôn, xã.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 13-6, bão số 1 di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ, trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam - Trung Quốc. Từ đêm 13-6, mưa lớn ở các khu vực trên sẽ giảm.