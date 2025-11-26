HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão số 15 (Koto).

Đêm 25-11, bão Koto đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025.

Bão số 15 Koto vào biển Đông , các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 15 lúc 7 giờ ngày 26-11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Để chủ động ứng phó với bão số 15 trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua; sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Các địa phương Nam Trung Bộ cần theo dõi chặt diễn biến bão số 15

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 10,0-14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Hiện, dự báo đường đi của bão số 15 còn khá phân tán. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tin liên quan

Bão số 15 vào Biển Đông, hướng di chuyển phức tạp

Bão số 15 vào Biển Đông, hướng di chuyển phức tạp

(NLĐO) - Cơn bão vừa hình thành đã đi vào Biển Đông, dự báo bão số 15 tiếp tục tăng cường độ trong 2-3 ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, diễn biến thế nào khi vào gần Nam Trung bộ?

(NLĐO) - Tối nay 25-11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

"Bão chồng bão", "lũ chồng lũ"… khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 85.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tính đến ngày 24-11, thiên tai trên cả nước đã làm 409 người chết, mất tích, thiệt hại ước tính trên 85.099 tỉ đồng.

