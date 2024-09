Bão số 3 mạnh cấp 14, giật cấp 17 đã vào vịnh Bắc Bộ, chỉ còn cách Quảng Ninh hơn 200 km

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22 giờ ngày 6-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 300 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nói về diễn biến bão số 3. CLIP: Văn Duẩn

Theo TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, về diễn biến của bão số 3, theo thông tin mới nhất lúc 22 giờ, bão số 3 đã giảm 2 cấp - hiện còn ở cấp 14, giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển tương đối nhanh, hướng di chuyển chủ đạo là hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

"Quan sát trên ảnh mây vệ tinh cho thấy bão số 3 đã xuống vịnh Bắc Bộ" - ông Lâm nói và cho biết ở đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã đo được gió mạnh giật cấp 10.

Với khu vực đất liền, dự báo khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ là khu vực có khả năng có gió mạnh đầu tiên. Từ khoảng 1 đến 4 giờ sáng 7-9, khu vực này sẽ có gió mạnh cấp 6. Sau đó, gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía nam tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Đây cũng là nơi có khả năng có gió mạnh cấp 11-12 ở khu vực ven biển và được xác định có khả năng xảy ra rủi ro thiên tai cấp 4.

Còn các khu vực khác như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ có cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3 - gió có thể mạnh cấp 8, cấp 9. Đi sâu hơn trong đất liền gió sẽ khoảng cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 11.

"Thời điểm gió mạnh nhất sẽ xảy ra vào buổi sáng 7-9 đến tối 7-9" - theo ông Lâm.

Mưa sẽ bắt đầu từ đêm 6-9, mưa trong đất liền tăng dần, bắt đầu từ các tỉnh ven biển, sau đó dịch dần sang phía Tây và mở rộng ở phía Nam. Trong đó, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có mưa 200 mm cho đến 350 mm, có nơi hơn 400 mm. Quảng Ninh, Hải Phòng mưa lớn sẽ kết thúc trong sáng 8-9.

Các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Nội, mưa cũng sẽ bắt đầu muộn hơn và kết thúc vào chiều 8-9.

Từ 8-9 trở đi, mưa to chủ yếu mưa sẽ tập trung chính ở phía Tây Bắc Bộ gồm các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái…

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 6-9 đến hết đêm 7-9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Ngày 8-9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Phía Tây Bắc Bộ: từ tối 7-9 đến ngày 8-9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.