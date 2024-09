Bão số 3 ra khỏi trung tâm Hà Nội, cảnh báo ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở miền Bắc

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 22 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn. Ảnh: Văn Duẩn

Hiện, Hà Nội đã không còn gió giật mạnh và mưa to như chiều tối nay.

Đến 10 giờ ngày 8-9, bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, nói về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại đô thị. CLIP: Văn Duẩn

Trao đổi với báo chí lúc gần 23 giờ ngày 7-9, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo mưa lớn gây ra sạt lở đất, lũ, lũ quét, ngập lụt tại đô thị đối với hàng loạt tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Hà Nội và các tỉnh trung du, Tây Bắc Bộ do hoàn lưu bão số 3 gây nên.



Theo ông Dũng, do ảnh hưởng bão số 3, hiện tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình và Hà Nội đã có mưa rất to với tổng lượng mưa đo được từ 150 đến 200 mm, đặc biệt có những điểm trên 300 mm.

Cụ thể, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 7-9 có nơi trên 200 mm như: Phủ Dực (Thái Bình) 414,4 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 221,6, Xuân Thủy (Nam Định) 218, 8 mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 217,8 mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 207,8mm,…

Dự báo trong đêm 7-9 và ngày 8-9, tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng thì từ nay cho đến ngày 9-9, trên các sông Thao, sông Lô sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động lũ là báo động 1, báo động 2..

Do tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tiếp theo, vì vậy cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các thành phố, khu đô thị và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên và TP Hà Nội.