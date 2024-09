Bão số 3 vừa đổ bộ, Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều thiệt hại

Đến 13 giờ 15 phút, bão số 3 vẫn đang gây ra những đợt gió giật rất mạnh, kèm theo mưa lớn, làm hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện Vân Đồn bị mất; nhiều cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động, khiến cho nhiều khu vực không có sóng điện thoại di động, ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo công tác phòng, chống bão của địa phương.



Mái tôn bị gió bão tốc bay vào Trụ sở Công an huyện Cô Tô

Cùng với đó, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hàu bị sóng, gió đánh trôi; hệ thống cây xanh trên các trục đường chính Tỉnh lộ 334 bị gãy đổ; nhiều mái tôn của nhà người dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ.

UBND huyện Vân Đồn đang tìm giải pháp giữ liên lạc với các địa phương để nắm bắt về tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp phòng, chống, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Tại huyện Hải Hà, trưa 7-9, bão số 3 đã làm tốc mái tôn khoảng 40 nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học. Hiện, các xã, thị trấn của huyện này đang bị mất điện; 10 điểm dây điện bị cây đè vào làm đứt dây điện trên địa bàn huyện.

Bè nuôi trồng thủy sản của người dân bị sóng, gió đánh trôi dạt tại cầu 1 Vân Đồn

Bão số 3 cũng khiến hơn 100 cây xanh trên quốc lộ 18A, các tuyến đường xã, thị trấn bị gãy đổ. Khoảng gần 1 ha mía đường bị đổ. Hiện, cơ quan điện lực huyện, công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện đang tích cực xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.

Tai TP Uông Bí, hiện gió giật cấp 8, cấp 9, làm 1 cột điện gãy đổ (tại phường Thanh Sơn); 82 cây xanh đô thị bị gãy, bật gốc; 2 công trình phụ bị tốc mái. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Uông Bí gió mạnh đã quật đổ nhiều cây xanh, cột điện; giật vỡ cửa kính, bay mái tôn của nhiều hộ dân. Nhiều tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt là quốc lộ 18 qua Cẩm Phả hiện đã bị cây, cột điện đổ chắn ngang khiến phương tiện không thể di chuyển.

Cổng chào của huyện Tiên Yên trên tuyến đường quốc lộ 18A bị đổ, dẫn đến ách tắc giao thông

Trong khi đó, tại huyện Tiên Yên có mưa, gió rất lớn, nhiều cây xanh gãy đổ, nhà lợp tôn bị tốc mái, bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân bị trôi.

Đặc biệt, xã Đồng Rui là xã hứng chịu sức gió mạnh và đang bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chính quyền xã Đồng Rui đã tích cực vận động, hỗ trợ toàn bộ 39 hộ dân với 115 nhân khẩu có nhà tạm bợ, lợp mái tôn di chuyển đến nơi an toàn. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền và một số công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng do bão gây ra; tiếp tục rà soát, nắm bắt thông tin và kịp thời đưa ra phương án xử lý đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các lực lượng của phường Nam Hoà, TX Quảng Yên bổ sung bao cát đề phòng nước triều dâng

Theo thống kê, đến thời điểm đầu giờ chiều 7-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện đảo Cô Tô bị mất điện, 30 điểm dây điện bị đứt; mất kết nối hệ thống cáp quang mạng viễn thông; 6 tàu tại khu vực âu tàu bị đắm; khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, chưa có nhà bị sập; trên 80 cây xanh 2 bên đường bị gãy đổ, nhiều bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.