Bão Trami giật cấp 12, sóng biển cao 7-9 m, các tỉnh Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Trami. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 4 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão số 6 (bão Trami) ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão số 6 (bão Trami) ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão số 6 (bão Trami) ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Các tỉnh, thành chủ động ứng phó bão số 6

Để ứng phó với bão số 6, chiều nay 25-10, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh tới Bình Thuận.

Chiều 24-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 110 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó bão số 6. Công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa Phú Yên; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, NN-PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao.

Để chủ động ứng phó với bão số 6 và mưa lũ có thể xảy ra trên đất liền các khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa, lũ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo như tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, cửa sông, ven biển.