Bão Trami giật cấp 15 lao rất nhanh vào Trung Trung Bộ, nhiều nơi mưa rất lớn

Mưa ở Trung Bộ có nơi lên trên 700 mm

Từ chiều tối 26-10 đến đêm 28-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên100 mm/3 giờ). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

"Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo" - cơ quan khí tượng cảnh báo