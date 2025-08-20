Bảo trì ống kính máy ảnh, điều chỉnh hệ thống lấy nét

Sony vừa ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu chính hãng đầu tiên ở Việt Nam và duy nhất trong khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ), hỗ trợ người dùng duy trì thiết bị ổn định, đạt hiệu suất cao trong quá trình sáng tạo hình ảnh.

Đây là dịch vụ cân chỉnh ống kính chính hãng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, điều chỉnh lại hệ thống lấy nét, khắc phục các sai lệch quang học, từ đó tối ưu chất lượng hình ảnh và duy trì khả năng lấy nét chính xác như mới.

Bên cạnh đó, các dịch vụ cũng giúp duy trì hiệu suất lâu dài, tối ưu hình ảnh, kéo dài tuổi thọ thiết bị, đồng thời phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn như bụi, ẩm mốc hay hao mòn linh kiện.

Với cấu tạo phức tạp và giá trị cao, ống kính máy ảnh cũng giống như đồng hồ xa xỉ hay xe hơi, cần được bảo dưỡng định kỳ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dùng cần kiểm tra, cân chỉnh ống kính sau mỗi 6–12 tháng sử dụng để duy trì chất lượng tối ưu và ngăn ngừa hư hỏng.



