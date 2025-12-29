HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bão tuyết hoành hành nhiều nước

Xuân Mai

Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn trên khắp khu vực Đông Bắc và vùng Ngũ Đại Hồ do bão tuyết trong dịp cao điểm giữa Giáng sinh và năm mới ở Mỹ.

Theo AP, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo điều kiện đi lại nguy hiểm tại nhiều địa phương, kèm theo nguy cơ gãy đổ cây cối và mất điện. Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho hơn một nửa bang. Quyền Thống đốc bang New Jersey Tahesha Way cũng có bước đi tương tự, cùng với cảnh báo cơn bão đe dọa khiến việc đi lại trong kỳ nghỉ gặp nguy hiểm.

Tại Bắc Âu, bão mùa đông Johannes đã gây nhiều thiệt hại khi quét qua Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy ngay sau dịp Giáng sinh. Tại Thụy Điển, theo hãng tin TT, 1 người thiệt mạng và hơn 40.000 ngôi nhà mất điện. Bão còn quật đổ cây cối, làm gián đoạn giao thông và cắt đứt nhiều đường dây điện.

Bão tuyết hoành hành nhiều nước - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày đặc trên cầu Tjeldsund ở đường cao tốc E10 tại Na Uy ngày 27-12. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NA UY

Còn tại Phần Lan, bão khiến hơn 33.000 ngôi nhà mất điện vào cuối tuần rồi. Sức gió mạnh kết hợp với tuyết rơi khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn tại nhiều địa phương. Sân bay Kittila ở miền Bắc buộc phải ngưng hoạt động do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, theo truyền thông địa phương.

Trong khi đó, các đội cứu hộ làm việc hết công suất khi ứng phó hơn 200 sự cố liên quan thời tiết tại vùng Nordland của Na Uy. Theo đài truyền hình NRK, bão đã làm mất điện tại khoảng 23.000 hộ gia đình ở Nordland trong lúc khiến hàng loạt chuyến bay, chuyến tàu và phà bị hủy, nhiều tuyến đường bộ đóng cửa.

Nhật Bản cũng đang trải qua đợt rét đậm với tuyết rơi dày đặc ở nhiều khu vực. Chính quyền tỉnh Hokkaido cuối tuần rồi đã cảnh báo về nguy cơ gián đoạn giao thông do bão tuyết.

Theo hãng tin Kyodo, một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 67 phương tiện xảy ra tại một đường cao tốc ở tỉnh Gunma ngày 26-12, khiến 2 người thiệt mạng và 26 người bị thương. 20 chiếc xe đã bốc cháy dữ dội và lực lượng chức năng phải mất hơn 7 giờ để dập tắt đám cháy. Theo cảnh sát, nguyên nhân có thể là các xe bị trượt trên mặt đường đóng băng trong lúc tuyết rơi. 

