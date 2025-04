Bao vây và tóm gọn nhóm đối tượng manh động ở Tây Ninh

Ngày 6-4, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Văn Đạt (SN 2008, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) và Trần Văn Thanh (SN 2007, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng cùng tang vật là chiếc máy bơm

Riêng đối tượng B.T.D. (SN 2010, ngụ ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) liên quan đến vụ việc được cho tại ngoại phục vụ điều tra.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2-4, tổ công tác Công an xã An Thạnh đang tuần tra tại khu vực cầu Đôi thuộc ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu thì nghe tiếng tri hô từ người dân. Ngay sau đó, lực lượng công an đã truy đuổi, bao vây và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật vụ trộm.

3 đối tượng vừa trộm xe máy thì bị lực lượng công an và người dân bắt giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 2 xe máy, 1 cây kiếm, 1 máy bơm nước cùng nhiều vật dụng liên quan đến hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, khi đang nhậu tại nhà D. thì Đạt rủ Thanh, L. (hiện đang bỏ trốn) và D. đi trộm cắp tài sản để bán kiếm tiền tiêu xài. Lúc này, D. điều khiển xe máy chở Đạt, Thanh và L. đi vào đường cặp kênh hướng cầu Đôi thuộc ấp Voi, xã An Thạnh.

Trên đường đi, cả nhóm thấy máy bơm nước của người dân để gần đường nên D. dừng xe và cùng L. đứng phía ngoài cảnh giới để Đạt và Thanh gỡ máy bơm. Trong lúc trộm, Đạt và Thanh bị người dân phát hiện truy hô nên cả hai để máy bơm lại và bỏ chạy. Đi về hướng cầu Đôi được một đoạn, cả nhóm thấy 1 xe máy người dân để trên đường, trên xe còn cắm chìa khoá. Thanh đến tiếp cận trộm xe máy, còn Đạt chở D. và L. đi ra phía ngoài cảnh giới.

Khi Thanh đã lấy trộm được xe chạy ra ngoài thì người dân phát hiện liền tri hô cùng lực lượng Công an xã An Thạnh đang tuần tra gần đó truy đuổi. Đuổi theo 1 đoạn đường, công an đã vây ráp và bắt giữ Đạt, Thanh và D., còn L. chạy thoát.