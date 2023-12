Trong năm 2024, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh…



Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ, hoàn thành và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...

Cùng ngày, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023. Tại buổi họp báo, đại diện đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã thông tin nhiều vụ án mà dư luận đang quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết trong giai đoạn 2 cơ quan chức năng tập trung điều tra tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25.000 nhà đầu tư là bị hại.

Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho hay sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bị can Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. Việc này, C03 đã ủy thác điều tra.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 17 bị can về 5 tội danh liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan. Theo đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc EVN Bình Thuận; Nguyễn Thành Ngôn, Giám đốc EVN Bình Thuận; Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc EVN Bình Thuận cùng 2 cán bộ khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".

Liên quan vụ án Xuyên Việt Oil, đại diện Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, cho hay cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.