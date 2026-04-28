Bảo vệ da khi đi du lịch biển

Bạn đọc HỒNG NGÂN (TP HCM) hỏi: Dịp nghỉ lễ này tôi muốn đi du lịch biển nhưng ngại làn da bị ăn nắng, nhất là đợt hè nắng nóng này. Xin bác sĩ chỉ cách làm sao bảo vệ làn da để có cuộc đi chơi vui trọn vẹn?

BS.CKI TRẦN QUỲNH NHƯ NGỌC, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TP HCM, trả lời: Các nghiên cứu cho thấy tia UVB gây tổn thương DNA trực tiếp tại thượng bì, trong khi UVA xuyên sâu đến trung bì, thúc đẩy hình thành các gốc ô xy hóa, góp phần gây lão hóa sớm và rối loạn sắc tố.

Để bảo vệ da hiệu quả, trước hết, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng với SPF ≥ 30, thoa đủ lượng và lặp lại mỗi 2-3 giờ, đặc biệt sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi. Bên cạnh đó, ưu tiên các biện pháp che chắn vật lý như quần áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm - vốn có khả năng bảo vệ ổn định và ít phụ thuộc vào kỹ thuật sử dụng. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong khung giờ cường độ UV cao (10 giờ - 14 giờ) cũng là khuyến cáo quan trọng.

Ngoài ra, cần lưu ý môi trường thể thao và du lịch (nước biển, hồ bơi, mồ hôi) có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị cháy nắng hơn. Vì vậy, việc dưỡng ẩm, làm sạch nhẹ nhàng và phục hồi hàng rào da sau phơi nhiễm cũng đóng vai trò thiết yếu. Chủ động bảo vệ da không chỉ giúp duy trì thẩm mỹ mà còn góp phần phòng ngừa ung thư da về lâu dài.